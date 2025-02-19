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"Форум российских ультиматумов": у Зеленского жестко высказались о переговорах в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что переговоры между Россией и США по Украине проходят без участия украинской стороны.

19 февраля 2025, 12:50
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Клименко Елена

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк жестко раскритиковал состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры между Россией и США, назвав их платформой для новых российских "ультиматумов". Об этом сообщает The Guardian.

"Форум российских ультиматумов": у Зеленского жестко высказались о переговорах в Саудовской Аравии

Фото: из открытых источников

По словам Подоляка, абсурдно, что Москва рассказывает о мире, одновременно убивая украинцев. Он обратил внимание, что последняя атака, совершенная 18 февраля с помощью 176 беспилотников, лишь подтверждает реальную "переговорную позицию" России.

Также Подоляк отметил, что эти переговоры не должным образом подготовлены. Он считает, что они стали просто форумом для новых российских "ультиматумов".

"Это больше похоже на поощрение, а не на принуждение, странный отказ от силы в пользу бессмысленного умиротворения агрессора", — подчеркнул советник президента.

Он подчеркнул, что нет смысла вести переговоры о фальшивом мире, который приведет к продолжению войны.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди прошли переговоры между представителями США и России. По словам представительницы Госдепартамента США Темми Брюс, стороны договорились создать механизм консультаций для решения проблем в двусторонних отношениях и принятия необходимых мер по нормализации работы дипломатических миссий.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что переговоры между Россией и США по Украине проходят без участия украинской стороны. Украина никогда не согласится на ультиматумы России.

В то же время, представители западной разведки и Конгресса США убеждены, что даже после переговоров между РФ и США Владимир Путин продолжает верить, что сможет контролировать Украину и влиять на Европу.

"Комментарии" уже писали , что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович обнародовал требования, предъявленные россиянами на переговорах с американцами в Эр-Рияде.



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