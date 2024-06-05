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Фортификационное безумие: Стало известно, куда власти Харьковщины зарыли миллионы

В Харьковской области ситуация с оборонными рубежами катастрофическая, заявили народные депутаты. По их словам, речь идет о «фортификационном безумии»

сегодня, 16:49 comments1506
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Ткачик Олеся
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Народный депутат Ирина Геращенко заявила, что шокирована качеством фортификационных сооружений в Харьковской области.

Фортификационное безумие: Стало известно, куда власти Харьковщины зарыли миллионы

Фортификации

"Кучугуры "зубов дракона", которые уже крошатся, потому что валяются сваленные вместе как минимум несколько месяцев. И только сейчас на некоторых участках их растягивают тракторы и начинают устанавливать",
– отметила Геращенко.

Впрочем, по ее словам, вершиной "фортификационного безумия" является зарытый посреди села бетонный ВОП, бойницы которого вровень с землей и наблюдать можно разве что за травой на соседней улице, ничего выше не видно.

"Кстати, это был первый увиденный нами бетонный ВОП! На него пошли миллионы гривен, но деньги просто вкопали в землю. Военные, стоящие в этой деревне, считают эту халабуду спланированным вредительством и вынуждены самостоятельно строить наблюдательный объект поблизости, на высокой местности",
– подчеркнула нардеп.

Кроме того, она рассказала о "траншеях", которые на самом деле являются канавами из досок и палок.

"Но остаются конкретные вопросы: почему после деоккупации региона потеряно полтора года и не строилось ничего или деньги буквально зарывали в землю? Кто отвечает за инженерные работы и качество фортификаций, кто проделывает их карты и формировал технические характеристики и требования? Сколько на это ушло денег, и кто на этом нажился? Кто понесет ответственность?",
– спрашивает нардеп.

В свою очередь нардеп Ирина Фриз отметила, что фортификация – это оборона, безопасность, жизнь. По ее словам, то, что генеральный план фортификационных сооружений должен быть утвержден властью и доведен до исполнителя для четкого и не коленопреклоненного исполнения — залог государственной обороноспособности.

Она добавила, что бетонный ВОП, с бюджетом в миллион гривен, посреди села и в низине под горой – это приговор властям и фортификациям!

"Если об этом не говорить, то и дальше виновными в порывах будут по указанию ДБР военные, а не те, кто день и ночь должны строить, укреплять, обеспечивать",
– добавила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о строительстве оборонных рубежей в Донецкой и Луганской областях.




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Источник: https://www.facebook.com/Iryna.Friz/posts/pfbid0aKJ7sJt525pDRYo1RQFsb7scZmi6dKn1sEzQFxogFbdHMqp2u8RKzGSvZWpGmmukl
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