Фортификации на Сумщине: в чем провал линии обороны на границе с Россией

Инженерно-фортификационные сооружения (ИФС) продолжают быть одной из наиболее актуальных тем для обсуждений, а в силу активных продвижений врага на Сумщине возникает много вопросов по выстраиванию обороны там. По примеру проверки фортификаций на Днепропетровщине команда проекта DeepState решила проверить линии обороны на Северо-Слобожанском направлении.

Иллюстративное фото

С прорывом оккупантов на северные границы Харьковщины и проблемой, возникшей из ИФС в области, набирали обороты обсуждения линии обороны на Сумщине, ведь она должна была быть следующей в планах россиян. Тогда там активно взялись за "выстраивание" фортификационных сооружений и выносили этот месседж в публичное пространство.

"В сентябре 2024 года мы были в Сумской области и заезжали на участки, где "готовились" фортификации. Чтобы не указывать четкое расстояние их нахождения, отметим, что они расположены в общей сложности на расстоянии примерно 20-25 километров от госграницы, то есть в глубине территории. Фото, которые продемонстрированы в этом посте, говорят, что на Сумщине "есть" фортификации и их действительно строили. Но, в отличие от Днепропетровщины, эта постройка вызывает много вопросов. С одной стороны, можно увидеть подземные опорные пункты и окопы, покрытые сеткой против FPV-дронов. Но к инженерным заграждениям, являющимся эффективным фактором в сдерживании врага, на тот момент отнеслись халатно и если сравнивать с той же Днепропетровщиной, то просто ряд "зубов дракона" в поле слишком просто и дешево. По словам некоторых бойцов, сейчас бьют тревогу, пытаются укреплять эту линию, но подтверждений этого у нас пока нет", – отмечают аналитики DeepState.

Еще одним важным вопросом является выстраивание обороны в приграничной зоне области. Особенно актуален вопрос, можно ли было строить оборону во время контроля территории Курщины Силами Обороны.

"В ходе демонстрации ИФС на территории, находящейся под контролем врага, у нас возникла проблема — как продемонстрировать то, чего нет? Поэтому мы решили показать спутниковый снимок за 25 апреля 2025, на котором можно увидеть, что фортификации на отрезке Журавка-Новенькое-Басовка полностью отсутствуют. И отсутствуют они вплоть до линии Хотинь-Писаревка-Кияница-Храповщина-Юнаковка, и кац*пы об этом прекрасно знают, потому и осуществляется соответствующее давление на этот участок большим количеством пехоты. В общении с военными все эти наблюдения полностью подтвердились. Из всего настроенного присутствовали только позиции, которые обустраивали для себя непосредственно бойцы, которые пригодны для проживания и содержания своей зоны ответственности. Это можно было также видеть в публичных кадрах во время продвижений противника у границы", – отмечают в DeepState.

К сожалению, не были построены даже инженерные заграждения в виде противотанковых рвов, тетраэдров (они же "зубы дракона"), егозы и т.д. Так же отсутствуют и взрывные инженерные заграждения в виде заминирований, которые должны стать препятствием для противника. Минированием участков занимались уже непосредственно бригады на местах и это дало определенные результаты, которые можно было видеть в публичных кадрах, как мотоциклисты россиян взлетали в космос после наезда на мины.

" Но мы решили учесть еще один фактор, который мог помешать такой стройке вдоль пограничной зоны — постоянные поражения дронами со стороны врага. Во время нашей поездки на Курщину, кац * пы активно применяли "Ланцеты" и другие средства для поражения при передвижении разнообразной техники. Поэтому даже на въезде этот участок был опасным. И возникает вопрос — можно ли было строить ИФС при сдерживании территории на Курщине. В общении с бойцами, они дали ответ, что можно, ведь активность противника не была больше, чем, условно, сейчас на границе Днепропетровской и Донецкой областей, а также внимание кац * пов было сосредоточено на другом в тот момент, в частности, на работе по военной технике, пехоте и отражении наступления. Поэтому хоть какие-то инженерные заграждения, которые могли бы стать препятствием для врага, чтобы задержать его, имели возможность строиться ", – говорится в расследовании.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , есть ли фортификации на Днепропетровщине.