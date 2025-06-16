Фортификации на Днепропетровщине есть или нет: проверил проект DeepState

В сети в последнее время проходит много дискуссий и обсуждений подготовки обороны на Днепропетровщине, к которой вплотную подобрался враг. Аналитики проекта DeepState наглядно показали, какова степень подготовки на Днепропетровщине, есть ли там вообще инженерно-фортификационные сооружения.

Иллюстративное фото

"После критических проблем с ИФС на Харьковщине, о которых мы и начали говорить и публиковать, общество бурно среагировало на такую безответственность. В сети стали все больше обсуждать проблемы построения обороны и вполне справедливо часто звучали вопросы и призывы подготовки ИФС на Днепропетровщине с подходом к ней противника. И как показывает практика – сработало", – пишут в DeepState.

Команда проекта в разговорах с бойцами узнавала, что ИФС на админгранице готовится достаточно качественно, но не знали масштабов. Поэтому аналитики выехали на место, чтобы убедиться в наличии лично.

"Мы посетили вторую из трех линий инженерно-фортификационных сооружений, которые выстраиваются как на Днепропетровщине, так и в Донецкой области. К сожалению, в силу мер безопасности можно показывать и рассказывать не все, но есть интересные детали", – отмечают в DeepState.

Как показала практика, эффективность продемонстрировали, в первую очередь, инженерные заграждения, позволяющие задержать врага и производить поражения по нему в процессе преодоления таких заграждений. Кстати, это можно было уже увидеть при активных попытках оккупантов залететь в район админграницы, но они путались в егозе.

Поэтому большое внимание уделяется выстраиванию инженерных заграждений, где сочетаются разные виды препятствий: противотанковые рвы, бетонные тетраэдры (они же "зубы дракона"), егоза, МЗП, минные заграждения и т.д. Они сочетаются также с выстраиванием позиций разного типа, и единственное, что можно сказать – наконец-то строятся они под землей. Инженеры и ответственные люди за выстраивание знают о проблемах с FPV-дронами, так что все это учитывается в процессе проведения работ. ИФС строится в виде эшелонированной обороны, которая имеет целью задержать и истощить врага, нанося ему максимальные потери. И это едва ли не единственная тактика борьбы с русской ордой, которая полагается в основном на "бесконечное" давление пехотой.

" Если спрашивать о ресурсах, то, по словам инженеров, их для проведения работ хватает, хотя с юмором говорят, что всего никогда не будет достаточно. Враг наблюдает за построением и бывает, когда пытается поразить технику FPV-дронами, но стоит отметить, что были сделаны выводы и в защите рабочих машин", – говорят аналитики проекта.

Однако в DeepState отмечают, что наличие инженерно-фортификационных сооружений важно и очень необходимо, но они не панацея от врага, чтобы его остановить. В первую очередь ИФС необходимы, чтобы усложнить продвижение и воспользоваться возможностью, чтобы наносить противнику как можно больше вреда. Присутствуют другие аспекты, влияющие на процесс боевых действий:

- авиация и огромное количество КАБов, которыми оккупанты равняют все с землей.

- большое количество FPV-дронов у врага, которым он разрушает абсолютно все, что становится на пути: позиции, логистику, процесс ротаций, работу наших экипажей и т.д.

- "бесконечное" количество пехоты, являющееся наибольшей проблемой на линии боевого столкновения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что силы РФ пытаются выйти на админграницы Днепропетровской области сразу на трех направлениях.