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Форсировать Днепр и штурмовать Херсон: что на самом деле требует Москва на переговорах

В СМИ появились наглые требования Москвы в Саудовской Аравии

сегодня, 07:04
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Кравцев Сергей

В ходе переговоров в Саудовской Аравии российская сторона пытается всячески демонстрировать, что она имеет куда более успешное положение и диктует свои правила. Именно поэтому о компромиссе практически речь не идет. Посланники Путина требуют полного вывода украинских защитников из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом пишет The Moscow Times, ссылаясь на "знакомые с логикой Кремля" источники. 

Форсировать Днепр и штурмовать Херсон: что на самом деле требует Москва на переговорах

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам одного из чиновников, путинский режим стремится любой ценой получить контроль над регионами, поскольку их потеря нанесет кремлевскому правителю Путину политический удар.

"В Конституции нет механизма для выхода регионов из состава России. Нам нужны вся Запорожская и вся Херсонская область", – заявил один из источников.

Другой чиновник сказал, что президент США Дональд Трамп либо будет оказывать давление на Украину, настаивая на выводе войск, либо скажет России вступать в затяжные переговоры, параллельно пытаясь захватить эти области. Второй вариант для Москвы хуже, поскольку тогда оккупационной армии придется форсировать реки.

Также Россия могла бы попытаться оккупировать часть Днепропетровской или Сумской областей, чтобы "обменять" их на Херсон и Запорожье. 

"Мы надеемся найти вариант, при котором не придется форсировать Днепр и штурмовать Херсон. Очень надеюсь, что до этого не дойдет. Это будет означать для нас тысячи потерь", — добавил он.

Российский дипломат во время подхода к СМИ заявил, что американский президент не сможет "сдать" всю Украину, однако Москва надеется на то, что ему все равно, какие территории "отдавать" Путину.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина и Россия близки к полному прекращению огня, как никогда раньше, заявила представитель Госдепа США Темми Брюс.

"Мы работаем только над одним – над прекращением огня. Мне нечего сказать о том, что наступит после прекращения огня, которое должно проявиться в полной мере. И мы близки к этому. Вот что любопытно. Мы никогда не были так близки к полному прекращению огня", – сказала Темми Брюс.




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