"Формула-1" попала в скандал: экс-глава заявил о преданности Путину и обвинил Зеленского

Экс-куратор "королевской гонки" Берни Экклстоун сделал циничное заявление. В частности, 91-летний британец называет военную агрессию России против Украины "непреднамеренной". Вместе с тем предприниматель из Великобритании обвиняет нашу страну и ее главу Владимира Зеленского, что не было приложено всех стараний для того, чтобы не допустить военного вторжения.

Берни Экклстоун заявил о преданности Путину (фото из открытых источников)

Также Экклстоун высказался, что будет готов "схватить пулю" за российского "фюрера" Владимира Путина.

Об этом он заявил в эфире телеканала ITV, сообщает Mirror.

"Я бы все равно принял пулю вместо него. Он первоклассный человек, и он делает то, что считает правильным для России. К сожалению, он, как и многие деловые люди, как и я, время от времени мы допускаем ошибки,- сказал этот известный житель Британии.

Также Экклстоун в своем скандальном стиле высказался об украинском президенте: "Что касается Зеленского, то я имею в виду его профессию, я понимаю, он был комиком и, кажется, он хочет продолжать эту профессию, потому что я думаю, если бы он подумал о вещах и приложил достаточно усилий, чтобы поговорить с господином Путиным, который является умным человеком, прислушался бы к нему и, возможно, мог бы что-нибудь с этим сделать. Это не было преднамеренной войной".

Он заявил, что как Соединенные Штаты вломились в другие страны, которые не имели общих интересов с ними. Он убедился, что если бы наша страна хотела правильно найти выход из этой сложной ситуации, она имела бы возможность это сделать.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин рассказал, как отреагирует Россия на войска НАТО в соседних странах.

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