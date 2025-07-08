Формат работы ТЦК в Украине кардинально изменится: стала известна причина

Из-за недавних ракетных ударов по территориальным центрам комплектования ВСУ рассматривает изменение формата работы ТЦК и СП. Об этом сообщил представитель Сухопутных войск Виталий Саранцев в эфире программы "Говорит Великий Львов".

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По его словам, работа центров адаптируется к новым условиям для безопасности персонала и посетителей, среди которых ветераны, родственники военных, пенсионеры. В некоторых регионах работников могут перевести в другие локации, а часть услуг будет переведена в онлайн-формат.

Одним из таких решений станет внедрение обновленного функционала в приложение "Резерв", что позволит гражданам взаимодействовать с ТЦК без физического присутствия — с минимальными рисками и удобнее.

"Да, есть определенные трудности, но мы адаптируемся. Мобилизация продолжается и не будет прекращена", — подчеркнул Саранцев.

Соответствующие изменения стали реакцией на серию российских атак, в том числе 6 июля, когда оккупанты обстреляли ТЦК в Кременчуге, в результате чего пострадал один человек, а также были повреждены более десятка домов и транспорт.

Уже на следующий день под удар попали ТЦК в Харькове и Запорожье. В Запорожье пострадал один военнослужащий, а в Харькове ранения получили три человека.

Как уже писали "Комментарии", одной из приоритетных задач России в ближайшем будущем станет стабилизация экономики. Для этого в 2026 году агрессорка будет вынуждена искать определенные договоренности с Соединенными Штатами, считает политолог Алексей Буряченко. По его мнению, Кремль будет настаивать на частичной отмене санкций как условии для такого соглашения.