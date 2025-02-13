«Флот НАТО можно быстро положить»: военные рассказали о готовности альянса к современной войне

Украина не вступит в НАТО в ближайшем будущем, а сам альянс не готов к современной войне. Такие выводы сделал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

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" Я не верю в то, что мы попадем в НАТО в ближайшей перспективе. В первую очередь, потому что все прекрасно понимают: НАТО не готова к войне с РФ. Это видно по их реакции на события и поведения ", – отмечает военный.

Жорин также отмечает, что НАТО уже отстает от тех технологий, которые важны для современной войны.

"Да, там есть мощные отдельные блоки типа авиации и флота. Но по опыту Украины флот достаточно быстро можно положить благодаря средствам, которые стоят в десятки или даже в сотни раз дешевле. НАТО есть, над чем работать, чтобы быть готовой к современной войне. И технологично и нравственно. Поэтому никто нас в альянс не возьмет – потому что они сами к этому не готовы. Нам обязательно нужно развивать сотрудничество, однако какой-то кардинально иной вовлеченности от них можно не ждать", – подчеркнул подполковник ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что позиция Украины относительно членства в НАТО остается неизменной. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, комментируя слова главы Пентагона Пита Гегсета, что Украина не станет членом Альянса.

"Вы слышали эти заявления последние 33 года. Надо привыкать к любым заявлениям. Наша позиция всегда неизменна. Мы хотим быть страной НАТО. Мы будем страной НАТО", – заявил Рустем Умеров.

Глава Минобороны добавил, что Украина также станет членом Евросоюза. "Украина держит свою обороноспособность. И мы способны это делать", — добавил он. Как известно, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе новый министр обороны США Пит Гегсет заявил, что членство Украины в НАТО не является реалистичным.