Fitch Ratings выдало прогноз по Украине: сколько продлится война и возможно ли прекращение огня

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, учитывая новые обстоятельства в мире, что война России против Украины продолжится и в 2025 году. Прекращение огня возможно, но мирное соглашение маловероятно. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Fitch.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Как отмечают аналитики агентства, заявленная политическая цель новой администрации США по прекращению войны может привести к переговорному прекращению огня, "но мирное соглашение маловероятно из-за сложных уступок, которые потребуются от обеих сторон".
Читайте также на портале "Комментарии" — мирный план для Украины: Олаф Шольц сделал заявление после разговора с Дональдом Трампом.
Также издание "Комментарии" сообщало – план Дональда Трампа по завершению войны и установлению мира в Украине приобретает все более ясные очертания. Один из бывших сотрудников службы нацбезопасности Трампа сказал, что существует три основных предложения: план спецпредставителя по Украине Кейта Келлога, план избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и план Ричарда Гренелла, бывшего исполняющего обязанности начальника разведки Трампа. Они отличаются в некоторых деталях, однако все они предусматривают замораживание войны по нынешним линиям фронта и отказ от вступления Украины в НАТО. Об этом пишет "Reuters".
Новости