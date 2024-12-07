Fitch Ratings выдало прогноз по Украине: сколько продлится война и возможно ли прекращение огня

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, учитывая новые обстоятельства в мире, что война России против Украины продолжится и в 2025 году. Прекращение огня возможно, но мирное соглашение маловероятно. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Fitch.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"По нашему мнению, несмотря на некоторые территориальные приобретения России с конца 2023 года, западная военная поддержка и твердая решимость должны позволить Украине предотвратить значительные дополнительные территориальные потери", — говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики агентства, заявленная политическая цель новой администрации США по прекращению войны может привести к переговорному прекращению огня, "но мирное соглашение маловероятно из-за сложных уступок, которые потребуются от обеих сторон".

"Параметры переговорного прекращения огня, включая гарантии безопасности для Украины и территорий, которые останутся под контролем России, остаются неопределенными", — считают в Fitch Ratings.

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Также издание "Комментарии" сообщало – план Дональда Трампа по завершению войны и установлению мира в Украине приобретает все более ясные очертания. Один из бывших сотрудников службы нацбезопасности Трампа сказал, что существует три основных предложения: план спецпредставителя по Украине Кейта Келлога, план избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и план Ричарда Гренелла, бывшего исполняющего обязанности начальника разведки Трампа. Они отличаются в некоторых деталях, однако все они предусматривают замораживание войны по нынешним линиям фронта и отказ от вступления Украины в НАТО. Об этом пишет "Reuters".



