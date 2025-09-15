Финляндия сделала тревожное заявление о военных учениях России: могут быть "неожиданные повороты"

Финляндия усиливает бдительность из-за масштабных военных учений России и Беларуси "Запад", которые продолжаются с 12 по 16 сентября. Командующий Силами обороны Финляндии генерал Янне Яаккола предупредил, что маневры могут иметь "неожиданные повороты", учитывая предыдущий опыт использования таких учений как прикрытие для агрессивных действий против Украины.

Военные учения в Беларуси. Фото из открытых источников

Выступая на открытии Национальных курсов по обороне, Яаккола подчеркнул, что военные учения в Беларуси проходят на фоне войны России против Украины и попыток Кремля дестабилизировать соседние страны. На прошлой неделе российские дроны нарушили воздушное пространство Польши и Румынии, что лишь усугубило беспокойство европейских союзников.

"Война в Украине не крупномасштабная стратегическая операция. У России есть ресурсы и для других целей", — подчеркнул Яаккола, намекая, что Москва может готовить и другие сценарии.

Как указал командующий Силами обороны Финляндии, последние масштабные маневры "Запад-21", состоявшиеся четыре года назад, стали фактической подготовкой к вторжению в Украину.

"Мы хорошо помним, как учения "Запад-21" использовались в качестве основы для подготовки к войне в Украине: после завершения маневров части остались на полигонах", — отметил финский генерал.

Яаккола заметил, что именно поэтому нынешние маневры могут не ограничиться отработкой стандартных военных сценариев, но и создать "неожиданные повороты".

Маневры проходят не только на территории России и Беларуси, но и в Балтийском и Баренцевом морях. Польша закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября, еще до падения российских дронов, а Латвия также приняла решение о полном закрытии границ с Россией и Беларусью на время учений.

