logo

BTC/USD

114804

ETH/USD

4518.84

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Финляндия сделала тревожное заявление о военных учениях России: могут быть "неожиданные повороты"
commentss НОВОСТИ Все новости

Финляндия сделала тревожное заявление о военных учениях России: могут быть "неожиданные повороты"

Генерал Сил обороны Финляндии заявил, что учения России и Беларуси "Запад" могут иметь "неожиданные повороты". Польша и Латвия уже закрыли границу.

15 сентября 2025, 16:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Финляндия усиливает бдительность из-за масштабных военных учений России и Беларуси "Запад", которые продолжаются с 12 по 16 сентября. Командующий Силами обороны Финляндии генерал Янне Яаккола предупредил, что маневры могут иметь "неожиданные повороты", учитывая предыдущий опыт использования таких учений как прикрытие для агрессивных действий против Украины.

Финляндия сделала тревожное заявление о военных учениях России: могут быть "неожиданные повороты"

Военные учения в Беларуси. Фото из открытых источников

Выступая на открытии Национальных курсов по обороне, Яаккола подчеркнул, что военные учения в Беларуси проходят на фоне войны России против Украины и попыток Кремля дестабилизировать соседние страны. На прошлой неделе российские дроны нарушили воздушное пространство Польши и Румынии, что лишь усугубило беспокойство европейских союзников.

"Война в Украине не крупномасштабная стратегическая операция. У России есть ресурсы и для других целей", — подчеркнул Яаккола, намекая, что Москва может готовить и другие сценарии.

Как указал командующий Силами обороны Финляндии, последние масштабные маневры "Запад-21", состоявшиеся четыре года назад, стали фактической подготовкой к вторжению в Украину.

"Мы хорошо помним, как учения "Запад-21" использовались в качестве основы для подготовки к войне в Украине: после завершения маневров части остались на полигонах", — отметил финский генерал.

Яаккола заметил, что именно поэтому нынешние маневры могут не ограничиться отработкой стандартных военных сценариев, но и создать "неожиданные повороты".

Маневры проходят не только на территории России и Беларуси, но и в Балтийском и Баренцевом морях. Польша закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября, еще до падения российских дронов, а Латвия также приняла решение о полном закрытии границ с Россией и Беларусью на время учений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин открывает второй фронт на войне.

Также "Комментарии" писали, что названы три вероятных варианта применения 30 тысяч российских военных после завершения маневров "Запад-2025".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://yle.fi/a/74-20182931
Теги:

Новости

Все новости