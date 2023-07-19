Финляндия реагирует на действия России: очень жалкий шаг

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отреагировала на выход России из зернового соглашения, которое позволяло Украине экспортировать продукты в Африку, Азию и Европу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Фото из открытых источников

Финская министерша называет "очень жалким" шагом решение России не продлевать Черноморское зерновое соглашение.

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"Мы просто должны найти альтернативные пути вывоза зерна из Украины на рынки тем людям, которые больше всего в этом нуждаются", — сказала Элина Валтонен.

Валтонен прокомментировала недавнее вступление Финляндии в НАТО. Министр иностранных дел отметила, что окончательное решение было принято после российского нападения на Украину. Также Элина Валтонен отреагировала на саммит НАТО в Литве, где обсуждались гарантии безопасности и возможные условия вступления Украины в НАТО.

"НАТО не может принять членов, активно участвующих в войне, и, к сожалению, это касается Украины", – говорит Валтонен.

По ее словам, сейчас главной задачей для НАТО является поддержка Украины на всех возможных уровнях, включая поставки необходимого оружия, которое позволит украинской армии эффективно противостоять российским силам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что африканская страна обвинила Россию из-за выхода из зерновой сделки: это удар в спину.



Также "Комментарии" писали, что три страны отказались признать Россию ответственной за войну в Украине. Это произошло в рамках саммита между странами Латинской Америки и ЕС, которые не смогли согласовать окончательное коммюнике. Объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) обвинило Европу в малом внимании к другим международным кризисам и считают, что санкции из-за войны в Украине существуют только для "наказания наиболее уязвимых слоев населения".