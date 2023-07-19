Финляндия реагирует на действия России: очень жалкий шаг

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Slava Kot
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отреагировала на выход России из зернового соглашения, которое позволяло Украине экспортировать продукты в Африку, Азию и Европу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Фото из открытых источников
Финская министерша называет "очень жалким" шагом решение России не продлевать Черноморское зерновое соглашение.
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Валтонен прокомментировала недавнее вступление Финляндии в НАТО. Министр иностранных дел отметила, что окончательное решение было принято после российского нападения на Украину. Также Элина Валтонен отреагировала на саммит НАТО в Литве, где обсуждались гарантии безопасности и возможные условия вступления Украины в НАТО.
По ее словам, сейчас главной задачей для НАТО является поддержка Украины на всех возможных уровнях, включая поставки необходимого оружия, которое позволит украинской армии эффективно противостоять российским силам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что африканская страна обвинила Россию из-за выхода из зерновой сделки: это удар в спину.
Также "Комментарии" писали, что три страны отказались признать Россию ответственной за войну в Украине. Это произошло в рамках саммита между странами Латинской Америки и ЕС, которые не смогли согласовать окончательное коммюнике. Объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) обвинило Европу в малом внимании к другим международным кризисам и считают, что санкции из-за войны в Украине существуют только для "наказания наиболее уязвимых слоев населения".
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Бог
сегодня, 11:01
Наконец то ссыкливый пукин хоть один клин поставил Западу и укрорейху.И сразу поднялся вой-укровский,пендосовский,ооновский и даже оказываеться чухонский.Запад ставит клинья России,Китаю, а до этого Ирану,Кубе,Венесуэле,Сев.Корее и все-равно эти страны нормально живут.Но когда поставлен клин "избранным",сразу вой.Привыкайте,гниды.Я бы вас давно заклинил по всем фронтам,до полного исчезновения с планеты.