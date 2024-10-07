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Финиш и затишье: стало известно, когда оккупанты смогут работать только в обороне

Если Путин не объявит мобилизацию, то уже в 2025 году российские оккупанты в Украине будут работать только в обороне

сегодня, 13:45
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Ткачик Олеся

Россияне набирают в ряды армии в среднем 25 тысяч человек в месяц. При этом, как говорит военный Кирилл Сазонов, ВСУ "минусует" больше тысячи оккупантов в сутки. То есть, подчеркивает он, общая численность российской армии каждый месяц уменьшается.

Финиш и затишье: стало известно, когда оккупанты смогут работать только в обороне

Путин и мобилизация

Исходя из этой информации, говорит Сазонов, можно спрогнозировать два сценария завершения войны.

"Первый – при такой системе мы продолжаем их минусовать и в 2025 году эти потери для них станут критичными. Я не знаю, будут ли у нас ресурсы для контрнаступления, но оккупанты смогут работать только в обороне. При разных сценариях это финиш или затишье", — говорит Сазонов.

Правда, говорит военный, есть второй путь, когда кремлевский диктатор Владимир Путин все же решается на мобилизацию. В то же время, Сазонов убежден, что она не будет однозначно успешной, потому до сих пор и не решились.

"Сколько смогут – столько и соберут. Будут закидывать нас "мясом", пока есть. Тогда война затягивается на два-три года и не исключено, что они выжмут нас еще с некоторых участков. Впрочем, очевидно, что их главная цель это Донецкая область", — говорит Сазонов.

При этом он подчеркнул, что никто не исключает фактор "черного лебедя" для Украины или для России.

"Понятно, что на данном этапе они максимально сосредоточатся на различных ИПСО по срыву украинской мобилизации и дискредитации самой идеи войны за Украину. Прямо скажем, мы на этом направлении работаем очень слабо. И это реальный прокол кадровой политики", — подчеркнул Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лавров рассказал, когда РФ готова завершить "СВО". По его словам, Кремль продолжает настаивать на том, что Украина должна отдать России четыре области, которые она записала себе в Конституцию.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02hfPn5ay13gEppqmBL3qhsx7vtptH7s8FpHCifb6HFUVPQfw2jqRV7RS4MJK8Ep7jl&id=100012574638321

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