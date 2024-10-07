Финиш и затишье: стало известно, когда оккупанты смогут работать только в обороне

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Ткачик Олеся
Россияне набирают в ряды армии в среднем 25 тысяч человек в месяц. При этом, как говорит военный Кирилл Сазонов, ВСУ "минусует" больше тысячи оккупантов в сутки. То есть, подчеркивает он, общая численность российской армии каждый месяц уменьшается.
Путин и мобилизация
Исходя из этой информации, говорит Сазонов, можно спрогнозировать два сценария завершения войны.
Правда, говорит военный, есть второй путь, когда кремлевский диктатор Владимир Путин все же решается на мобилизацию. В то же время, Сазонов убежден, что она не будет однозначно успешной, потому до сих пор и не решились.
При этом он подчеркнул, что никто не исключает фактор "черного лебедя" для Украины или для России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лавров рассказал, когда РФ готова завершить "СВО". По его словам, Кремль продолжает настаивать на том, что Украина должна отдать России четыре области, которые она записала себе в Конституцию.
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