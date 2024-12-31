Мир между Украиной и Россией наступит в 2025 году: прогноз Financial Times с условиями окончания войны

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Slava Kot
Financial Times опубликовало 20 прогнозов на 2025 год. Один из них касается окончания войны в Украине. Британское издание считает, что в 2025 году может наступить мир, однако с некоторыми условиями.
Financial Times прогнозирует окончание войны в Украине в 2025 году
Согласно прогнозу Financial Times, будет ли мир между Украиной и Россией в 2025 году, ответ – да. Однако британское издание отмечает, что избранному президенту США Дональду Трампу придется усилить давление на Путина и больше начать помогать Украине, чтобы убедить российского диктатора начать переговоры.
FT считает, что фактически окончание войны может состояться по линии фронта с некоторым обменом территорий. Также мир предусматривает остановку вступления Украины в НАТО, однако с получением гарантий безопасности Европы и поддержки США.
Financial Times в конце года традиционно публикует прогнозы на следующий год. К примеру, на 2024 год сбылось 15 из 20 предсказаний британской газеты.
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