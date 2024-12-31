Мир между Украиной и Россией наступит в 2025 году: прогноз Financial Times с условиями окончания войны

Financial Times опубликовало 20 прогнозов на 2025 год. Один из них касается окончания войны в Украине. Британское издание считает, что в 2025 году может наступить мир, однако с некоторыми условиями.

Financial Times прогнозирует окончание войны в Украине в 2025 году

Согласно прогнозу Financial Times, будет ли мир между Украиной и Россией в 2025 году, ответ – да. Однако британское издание отмечает, что избранному президенту США Дональду Трампу придется усилить давление на Путина и больше начать помогать Украине, чтобы убедить российского диктатора начать переговоры.

"Президенту США придется пригрозить усилением санкций и усилить американскую поддержку Киева, чтобы убедить Москву серьезно участвовать в переговорах. Союзники США убедят Трампа не снимать членство Украины в НАТО, по крайней мере, в начале", — прогнозирует издание.

FT считает, что фактически окончание войны может состояться по линии фронта с некоторым обменом территорий. Также мир предусматривает остановку вступления Украины в НАТО, однако с получением гарантий безопасности Европы и поддержки США.

"Владимир Зеленский согласится де-факто, но не де-юре, что Россия контролирует территорию, которую она сейчас занимает, с некоторыми обменами земель в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке США, тогда как вступление Украины в НАТО окончательно приостановится. Владимир Путин рассчитает, что решительность Европы в конце концов пошатнется", — говорится в прогнозе британского издания.

Financial Times в конце года традиционно публикует прогнозы на следующий год. К примеру, на 2024 год сбылось 15 из 20 предсказаний британской газеты.