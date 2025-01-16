

















Короткометражка "Камень, ножницы, бумага", рассказывающая о войне в Украине, сначала попала к лонглисту премии BAFTA, а теперь получила номинацию на одну из основных наград британской кинопремии. Об этом стало известно 15 января после публикации полного списка номинантов на официальном сайте BAFTA.

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Фильм, основанный на реальных событиях, был номинирован в категории "Лучший британский короткометражный фильм". Картину снял британский режиссер Франц Бум, родившийся в Германии. Главную роль в 20-минутном фильме исполнил украинский актер Александр Рудинский, который уже стал известным благодаря лентам "Первые ласточки" и "Оставайся онлайн". Он сыграл роль 18-летнего Ивана.

События фильма происходят в начале полномасштабного вторжения России в Украину. По сюжету отец Ивана, медик, проводит операции раненых в бункере, однако об этом узнают оккупанты. Иван, чтобы защитить свою семью и раненых, вынужден взять оружие и отправиться на фронт. Прототипом для героя стал украинский военный, с которым режиссер познакомился в Великобритании, где проходил военные тренировки.





В категории "Лучший британский короткометражный фильм" также номинированы еще четыре картины. Одной из них есть "Анора", в которой снялся российский актер Юрий Борисов. Этот фильм получил семь номинаций. Церемония награждения BAFTA состоится 16 февраля.

Портал "Комментарии" писал, что бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что завершение войны в 2025 году будет означать поражение для Украины. По его словам, лучше продолжить борьбу до полной капитуляции России. Такую позицию он изложил в эфире телеканала Эспрессо.