Филигранная операция. В Воздушных силах раскрыли подробности уничтожения Ту-22М3

Воздушные силы впервые в истории сумели уничтожить стратегический бомбардировщик Ту-22М3, да и еще сбить две ракеты Х-22.

Уничтожение Ту-22М3

"Впервые нам удалось провести столь тонкую, уникальную операцию и уничтожить сразу и носитель, и ракеты, которые мог выпустить этот бомбардировщик", — рассказал Илья Евлаш и добавил, что вражеский самолет был выявлен вместе с партнерами.

Кроме того, по его словам, уничтожение экипажа вражеского самолета, также является большим достижением, поскольку для того, чтобы его подготовить, нужно очень много времени.

"Для россиян это большая потеря. Уже есть информация, что один из членов экипажа погиб, а остальные ранены", — сказал Евлаш и добавил, что оккупанты не будут иметь возможности оперативно вернуться к полетам на таких бомбардировщиках.

При этом Евлаш обратил внимание на то, что вражеский самолет был сбит с большой дистанции, сам борт после поражения упал в Ставропольском крае.

"Он был сбит на расстоянии порядка 300 км. Это достаточно большая, если не рекордная, дистанция", — добавил Евлаш.

По его словам, это является ярким подтверждением того, что Силы обороны могут справляться с подобными заданиями. Но, добавил он, чтобы ВСУ и дальше эффективно уничтожали оккупантов, им нужны системы противовоздушной обороны и военная техника и боеприпасы.

В то же время, в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что за сбитым российским самолетом шел еще один вражеский самолет. После того, как первый бомбардировщик поразили Воздушные силы ВСУ, второй бомбардировщик вынужден был просто убежать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ впервые уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3.



