Филигранная операция. В Воздушных силах раскрыли подробности уничтожения Ту-22М3

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Ткачик Олеся
Воздушные силы впервые в истории сумели уничтожить стратегический бомбардировщик Ту-22М3, да и еще сбить две ракеты Х-22.
Уничтожение Ту-22М3
Кроме того, по его словам, уничтожение экипажа вражеского самолета, также является большим достижением, поскольку для того, чтобы его подготовить, нужно очень много времени.
При этом Евлаш обратил внимание на то, что вражеский самолет был сбит с большой дистанции, сам борт после поражения упал в Ставропольском крае.
По его словам, это является ярким подтверждением того, что Силы обороны могут справляться с подобными заданиями. Но, добавил он, чтобы ВСУ и дальше эффективно уничтожали оккупантов, им нужны системы противовоздушной обороны и военная техника и боеприпасы.
В то же время, в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что за сбитым российским самолетом шел еще один вражеский самолет. После того, как первый бомбардировщик поразили Воздушные силы ВСУ, второй бомбардировщик вынужден был просто убежать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ впервые уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
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