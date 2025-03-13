Фицо выступил с заявлением о мирном плане окончания войны в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что поддерживает все мирные планы и предложения для прекращения огня в Украине. По словам словацкого лидера, он с самого начала конфликта был против "взаимного убийства славян".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Роберт Фицо в Facebook отреагировал на недавние переговоры между США и Украиной, завершившиеся идеей о возможности введения 30-дневного прекращения огня, если на этот шаг также пойдет Россия. Премьер-министр Словакии заявил, что поддерживает все идеи перемирия между Украиной и Россией.

"Поддерживаю все мирные планы, поддерживаю все предложения по прекращению огня в Украине. Каждый день войны в Украине связан со взаимным убийством славян, от которых я отказывался с самого начала конфликта. Я премьер-министр страны, которая любит мир и последовательно осуществляет суверенную словацкую внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны мира", — написал Фицо.

В начале марта премьер-министр Словакии уверял, что его страна ни финансово, ни военно не будет поддерживать Украину в войне против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Роберт Фицо заявил о веских основаниях России для нападения на Украину. По его словам, Москву длительное время вводили в заблуждение о расширении НАТО.

Также "Комментарии" писали о том, что раскрыто, почему перемирие на фронте хотят объявить именно на 30 дней. Как пояснил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, опыт установления предыдущих режимов прекращения огня четко показал, что ни одно перемирие не длилось более двух недель.