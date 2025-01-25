Фицо рассказал, когда якобы могла закончиться война в Украине: кто этому помешал

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина в войне против России потеряет треть территорий и никогда не будет членом НАТО. По его словам, война в Украине могла закончиться в 2022 году, однако этому якобы помешал Запад.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Как сообщают словацкие СМИ, Роберт Фицо выступил на местном радио, где обсудил войну в Украине. По его словам, война могла закончиться незадолго после полномасштабного вторжения России.

"Война могла закончиться еще в апреле 2022 года, когда на столе было мирное соглашение. Однако Запад помешал Украине подписать соглашение", – сказал Фицо.

Премьер-министр Словакии также отреагировал на попытки Трампа и Путина обсудить войну в Украине.

"Я очень приветствую, что есть признаки общения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", – заявил Фицо.

Далее словацкий премьер выразил свои катастрофические перспективы для Украины из-за войны и прогнозирует, что страна будет оккупирована иностранными войсками и потеряет треть территорий в войне против России. Кроме того, Фицо настаивает, что Украина никогда не станет членом НАТО.

"Треть территории Украины будет под контролем России. Украина никогда не будет членом НАТО. И когда я в последнее время слушаю заявления многих политиков, видно, что у Украины будут огромные проблемы со вступлением в Европейский Союз", – считает Фицо, однако добавляет, что поддерживает расширение ЕС, если Украина выполнит определенные условия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фицо пригрозил Зеленскому из-за невозможности получать российский газ.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский поставил Фицо крайне неудобный вопрос о Путине.