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Slava Kot
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина в войне против России потеряет треть территорий и никогда не будет членом НАТО. По его словам, война в Украине могла закончиться в 2022 году, однако этому якобы помешал Запад.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников
Как сообщают словацкие СМИ, Роберт Фицо выступил на местном радио, где обсудил войну в Украине. По его словам, война могла закончиться незадолго после полномасштабного вторжения России.
Премьер-министр Словакии также отреагировал на попытки Трампа и Путина обсудить войну в Украине.
Далее словацкий премьер выразил свои катастрофические перспективы для Украины из-за войны и прогнозирует, что страна будет оккупирована иностранными войсками и потеряет треть территорий в войне против России. Кроме того, Фицо настаивает, что Украина никогда не станет членом НАТО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фицо пригрозил Зеленскому из-за невозможности получать российский газ.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский поставил Фицо крайне неудобный вопрос о Путине.
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