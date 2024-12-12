Премьер Словакии Роберт Фицо предрек Украине судьбу Чехословакии. Он заявил, что Запад может пожертвовать нею после своих неудач.

Робер Фицо считает, что Украину разделят

"Запад пожертвует Украиной после своего провала, страну могут поделить как Чехословакию в 1938 году", — передает слова Фицо издания Folha de S. Paulo. Он добавил, что страна рискует потерять треть своей территории и остаться без приглашения в НАТО.

Фицо уточнил, что Словакия не поддержит вступление Украины в НАТО, пока он занимает пост премьер-министра. Во время визита в Бразилию он также отметил свое несогласие с членством Киева в НАТО.

Спецпредставитель ОБСЕ в Украине Петр Мареш займется подготовкой Киева к вступлению в Евросоюз (ЕС) и интеграции в НАТО. Он подчеркнул, что не будет поставлять Украине военную технику, но будет работать над установлением тесного контакта с украинскими властями для содействия в будущем партнерстве.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Подоляк в очередной раз подчеркнул, что мир живет в иллюзиях, когда пытается посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. Войну в Украине нужно заканчивать на справедливых условиях в соответствии с нормами международного права.

"Почему вы всегда хотите стимулировать Россию продолжать экспансию в разном виде? И все вы хотите сделать почему-то за счет Украины. Почему не хотите брать на себя солидарно с нами ответственность за то, что международное право пытаются разрушить? За счет Украины не должно быть никаких компромиссов", – подчеркнул политик.

Он объяснил, что Россия, не одержав желаемую победу над Украиной, сейчас сделает все, чтобы изменить парадигму этой войны и унизить уже Соединенные Штаты Америки.

"Кремль сейчас пытается продемонстрировать, что США практически отказались от борьбы, от помощи Украине, согласились на доминирование России из-за насилия. И самое главное – до сих пор США не осознают этого, но понимание ситуации, к счастью, углубляется".