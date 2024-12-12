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Фицо предрек судьбу Украины и заявил, что не поддерживает вступление страны в НАТО

Премьер Словакии Фицо заявил, что Европа должна начать нормальный диалог с Россией

сегодня, 08:34
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Недилько Ксения

Премьер Словакии Роберт Фицо предрек Украине судьбу Чехословакии. Он заявил, что Запад может пожертвовать нею после своих неудач.

Фицо предрек судьбу Украины и заявил, что не поддерживает вступление страны в НАТО

Робер Фицо считает, что Украину разделят

"Запад пожертвует Украиной после своего провала, страну могут поделить как Чехословакию в 1938 году", — передает слова Фицо издания Folha de S. Paulo. Он добавил, что страна рискует потерять треть своей территории и остаться без приглашения в НАТО.

Фицо уточнил, что Словакия не поддержит вступление Украины в НАТО, пока он занимает пост премьер-министра. Во время визита в Бразилию он также отметил свое несогласие с членством Киева в НАТО.

Спецпредставитель ОБСЕ в Украине Петр Мареш займется подготовкой Киева к вступлению в Евросоюз (ЕС) и интеграции в НАТО. Он подчеркнул, что не будет поставлять Украине военную технику, но будет работать над установлением тесного контакта с украинскими властями для содействия в будущем партнерстве.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Подоляк в очередной раз подчеркнул, что мир живет в иллюзиях, когда пытается посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. Войну в Украине нужно заканчивать на справедливых условиях в соответствии с нормами международного права.

"Почему вы всегда хотите стимулировать Россию продолжать экспансию в разном виде? И все вы хотите сделать почему-то за счет Украины. Почему не хотите брать на себя солидарно с нами ответственность за то, что международное право пытаются разрушить? За счет Украины не должно быть никаких компромиссов", – подчеркнул политик.

Он объяснил, что Россия, не одержав желаемую победу над Украиной, сейчас сделает все, чтобы изменить парадигму этой войны и унизить уже Соединенные Штаты Америки.

"Кремль сейчас пытается продемонстрировать, что США практически отказались от борьбы, от помощи Украине, согласились на доминирование России из-за насилия. И самое главное – до сих пор США не осознают этого, но понимание ситуации, к счастью, углубляется".



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