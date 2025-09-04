Фицо и Зеленский в Ужгороде: о чем планируется разговор

В пятницу в Ужгороде состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщила пресс-служба правительства Словакии, пишет Европейская правда.

Фицо и Зеленский

По информации словацкого правительства, переговоры будут сосредоточены, прежде всего, на вопросах энергетической инфраструктуры. После встречи главы государств проведут совместную пресс-конференцию.

Кроме того, в рамках визита Роберт Фицо намерен провести встречу с главой украинского правительства Юлией Свириденко. Его будут сопровождать вице-премьер и министерша экономики Дениса Сакова, а также министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар.

Это будет первая официальная двусторонняя встреча Зеленского и Фицо после того, как последняя вернулась на должность премьера в 2023 году. Отношения между Киевом и Братиславой существенно усложнились из-за визитов Фицо в Москву и его контакты с Путиным.

Стоит отметить, что на этой неделе словацкий премьер побывал в Пекине, где встречался с российским диктатором. После этой встречи он заявил, что хочет передать Зеленскому "несколько посланий и мнений".

Таким образом, визит в Ужгород может стать важным моментом в двусторонних отношениях между Украиной и Словакией, которые в последнее время были напряженными.

