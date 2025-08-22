Фицо и Орбан вновь будут истерить: куда повторно попали украинские дроны

В российском городе Унеча в Брянской области запущенные из Украины дроны снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, входящую в систему нефтепровода "Дружба". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram-канале командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди ("Мадьяра").

Нефтепровод "Дружба". Фото: из открытых источников

Военный отметил, что перекачивающую станцию "Унеча" обстреляли дроны 14 полка Сил беспилотных систем.

"НПС "УНЕЧА" — пошла в очечо. Даешь ремонт за 48 часов", — написал он.

"Мадяр" также обнародовал видео пожара после дроновой атаки.

Напомним, в ночь на 18 августа в Тамбовской области Силы беспилотных систем атаковали станцию по перекачке нефти "Никольское". В месте поражения вспыхнул масштабный пожар.

После удара магистральный нефтепровод "Дружба" полностью остановил перекачку нефти.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия резко отреагировала на атаку украинских беспилотников по нефтепроводу "Дружба", которая произошла ночью 13 августа в городе Унеча Брянской области РФ. Цель удара — распределительная станция, являющаяся частью российской энергетической инфраструктуры, в том числе системы "Транснефти", поставляющей нефть в Европу, включая Венгрию.

Министерство иностранных дел Венгрии в очередной раз выразило обеспокоенность из-за атак на энергетические объекты, имеющие критическое значение для страны. В заявлении МИД отмечается, что нефтепровод "Дружба" имеет ключевое значение для энергетической стабильности Венгрии.



