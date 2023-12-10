Фейгин объяснил, почему Запад предоставляет Украине оружие с задержками

Российский оппозиционный политик Марк Фейгин рассказал, что Запад говорил о готовности предоставить все необходимое вооружение, которое поможет Украине закончить войну против России. Однако перед началом контрнаступления концепция помощи Украине от Запада претерпела изменения.

Марк Фейгин о поставках оружия Украине от Запада. Фото из открытых источников

Марк Фейгин в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что в прошлом году Запад обещал Украине скорые поставки разного вооружения для освобождения территорий.

"Это же говорили – на разных уровнях, в разном виде. И действительно, обещали и ATACMS, и самолеты с декабря", — отметил Фейгин.

По словам российского оппозиционного политика, с началом планирования контрнаступления такая позиция США и Европы изменилась — само контрнаступление перенесли с марта на апрель, которое, наконец, началось в июне.

"Первые отголоски пошли в феврале-марте, к маю сложились в позицию, что здесь не все так однозначно, мы не можем допустить краха Москвы, это приведет к печальным последствиям", – считает Фейгин.

По его мнению, события с мятежом Пригожина против Путина лишь убедили западных партнеров "действовать аккуратнее".

"На место Путина в случае его военного поражения могут прийти абсолютно неуправляемые фигуры, которые еще хуже Путина", — высказывает мнение Запада Фейгин и добавляет, "я всегда думаю: а что может быть хуже Путина".

Именно такой позицией Фейгин объясняет задержку в снабжении оружия Западом для Украины в войне против России. Кроме того, российский политик отмечает, что у Запада достаточно необходимого вооружения и боеприпасов, которые нужны для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский эксперт рассказал о возможном преемнике Путина, который может быть для президента РФ более опасен, чем Пригожин.

Также "Комментарии" писали о США, планирующих поставить Россию в положение мирных переговоров.