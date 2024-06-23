Фейгин объяснил, для кого Путин озвучил ультиматум по поводу войны в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Российский блоггер и оппозиционный политик Марк Фейгин заявил, что условия Путина для окончания войны были озвучены российским диктатором для американцев. По словам Фейгина, США и Россия постоянно поддерживают контакт между собой.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Марк Фейгин в интервью "Еспресо" рассказал, что ультиматум, который озвучил Путин перед Саммитом мира, направлен на западную аудиторию.
Оппозиционный политик подчеркнул, что между Москвой и Вашингтоном в последние месяцы интенсифицировалась связь. По словам Фейгина, США пытались убедить Путина не наступать на Харьковщину, чтобы избежать массовых жертв, а Вашингтон не давал разрешения Украине для ударов по РФ.
Марк Фейгин объясняет, что при выполнении условий, которые предложил Путин, Россия не будет останавливаться в войне, чтобы исключить возможность принятия гарантий безопасности для Украины и захватить всю территорию страны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин, подписав договор с Северной Кореей, мог совершить роковую ошибку в войне в Украине.
Также "Комментарии" писали об украинском народном депутате, который в Верховной Раде резко ответил на условия Путина. Российский диктатор предлагает отказаться Украине от пяти частично или полностью оккупированных армией РФ областей.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
23 июня 2024, 13:08
Росіяни можуть пишатись своєю непереможною країною. Шкода що ворог може, а ми ні. Ми можемо тільки заздрісно дивитись. В нас, навіть якщо уявити диво перемоги, все одно пишатись буде нічим. Бо переможуть тільки корумповані здатні до шахрайства і розкрадання. Країна від цього не виграє навіть програє, тому що замість нації, українські жінки отримають екзотику: завезених юдейцями з Азії і Африки заробітчан. Та й диво перемоги - це все одно, що зелена африканська муха яка сідає на коров'ячий послід, раптом стане орлом.