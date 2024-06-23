Фейгин объяснил, для кого Путин озвучил ультиматум по поводу войны в Украине

Российский блоггер и оппозиционный политик Марк Фейгин заявил, что условия Путина для окончания войны были озвучены российским диктатором для американцев. По словам Фейгина, США и Россия постоянно поддерживают контакт между собой.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Марк Фейгин в интервью "Еспресо" рассказал, что ультиматум, который озвучил Путин перед Саммитом мира, направлен на западную аудиторию.

"Он это сделал для американцев прежде всего, даже не для швейцарского саммита. Он показал американцам, что вот его позиция, продавливайте ее", — сказал Фейгин.

Оппозиционный политик подчеркнул, что между Москвой и Вашингтоном в последние месяцы интенсифицировалась связь. По словам Фейгина, США пытались убедить Путина не наступать на Харьковщину, чтобы избежать массовых жертв, а Вашингтон не давал разрешения Украине для ударов по РФ.

"Мы же это понимаем. Об этом писалось, косвенно сообщалось. Это не так сильно отрицалось анонимными источниками в Белом доме. И Путин подвел итоги этим консультациям, он сказал: нет, четыре области должны мне отдать. Нет, еще санкции должны отменить. И полный запрет на вступление Украины в НАТО. Это безумные условия", — говорит Фейгин.

Марк Фейгин объясняет, что при выполнении условий, которые предложил Путин, Россия не будет останавливаться в войне, чтобы исключить возможность принятия гарантий безопасности для Украины и захватить всю территорию страны.

"О соглашениях он ничего не говорит, о гарантиях безопасности, потому что они уже после войны. А он не даст этой войне закончиться, чтобы эти соглашения о гарантиях безопасности в отношении Украины начали действовать. Это тоже очевидно. Потому что план Путина – это захват всей Украины", — добавил Фейгин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин, подписав договор с Северной Кореей, мог совершить роковую ошибку в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали об украинском народном депутате, который в Верховной Раде резко ответил на условия Путина. Российский диктатор предлагает отказаться Украине от пяти частично или полностью оккупированных армией РФ областей.