Февраль будет непростым: какие задания Сырский дал ВСУ

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Кречмаровская Наталия
Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский рассказал об итогах деятельности ВСУ в январе 2025 года. Ситуация, по его словам, сложная, однако украинские защитники достойно дают отпор. Одним из направлений борьбы называет результативное уничтожение военных объектов врага, чтобы уменьшить его потенциал.
Фото портал "Комментарии"
По словам Сырского, на земле, прежде всего, насыщают личным составом и техникой те подразделения, которые уже ведут оборону на переднем крае. В то же время продолжаются мероприятия по перемещению и командировке военнослужащих из небоевых в боевые воинские части.
При этом он считает необходимым улучшение работы в направлении рекрутинга и усиление психологической стойкости воинов.
В январе, по его словам, несколько увеличили количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности. Есть соответствующие планы и на следующий период, – пояснил главком.
Также он акцентировал внимание на продолжении реформы организационной структуры Вооруженных сил — начали реализацию мер по переходу на корпусную структуру.
Напомним, что в Верховной Раде, как писал портал "Комментарии", признали тотальную зависимость Украины от западной помощи.
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