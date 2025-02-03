Февраль будет непростым: какие задания Сырский дал ВСУ

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский рассказал об итогах деятельности ВСУ в январе 2025 года. Ситуация, по его словам, сложная, однако украинские защитники достойно дают отпор. Одним из направлений борьбы называет результативное уничтожение военных объектов врага, чтобы уменьшить его потенциал.

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"Среди приоритетов — в том числе и операция в Курской области и поражение военных объектов вглубь страны-агрессора. Основные усилия сосредотачиваем, прежде всего, на устойчивом удержании рубежей и недопущении продвижения противника, усилении подготовки военнослужащих и наращивании беспилотной составляющей”, — отметил главнокомандующий.

По словам Сырского, на земле, прежде всего, насыщают личным составом и техникой те подразделения, которые уже ведут оборону на переднем крае. В то же время продолжаются мероприятия по перемещению и командировке военнослужащих из небоевых в боевые воинские части.

При этом он считает необходимым улучшение работы в направлении рекрутинга и усиление психологической стойкости воинов.

“Меры по адаптации новичков, прибывающих из учебных центров, должны проводиться еще до начала их привлечения к выполнению боевых задач. Ведь от того, как мы подготовим и научим людей, зависит устойчивость войска”, — отметил Сырский.

В январе, по его словам, несколько увеличили количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности. Есть соответствующие планы и на следующий период, – пояснил главком.

Также он акцентировал внимание на продолжении реформы организационной структуры Вооруженных сил — начали реализацию мер по переходу на корпусную структуру.

“Февраль будет непростым для нашего войска, но и врагу придется несладко. Определил задачу соответствующим командованием и органам военного управления. Противник не уменьшает интенсивность своих атак, и именно на этом фоне будет проходить выполнение наших задач”, — отметил Сырский.

Напомним, что в Верховной Раде, как писал портал "Комментарии", признали тотальную зависимость Украины от западной помощи.



