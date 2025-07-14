Фантастическое заявление Трампа об усилении ПВО в Украине: сколько систем Patriot предоставят

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине около 20 систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Трамп, по информации украинского политика, заявил, что "17 систем Patriot готовятся к отправке в Украину".

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский в разговорах с западными партнерами постоянно подчеркивает необходимость увеличить количество систем ПВО в Украине, чтобы закрыть небо и уменьшить количество пострадавших от российских обстрелов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении поставок оружия в Украину, к тому же, вооружения будет больше. Американский лидер подчеркнул, что на Украине активно нападают и нужно дать возможность защищаться. Это заставило Кремль нервничать. Такое мнение высказал политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, было еще несколько важных моментов.

Трамп очень зол непосредственно на Путина за постоянную ложь, за наглость обманывать его доверие, отметил военный. За то, что заставляет выглядеть слабым и не влияющим на ситуацию в глазах мировых лидеров. Трамп очень злой, и хочет наказать виновного с помощью Украины.

По его словам, Путин будет пытаться выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Уже говорят о новом раунде переговоров, о желании Москвы искать компромиссы и работать над мирным соглашением. Однако, как отмечает военный, все понимают, что это ложь.



