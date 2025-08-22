logo

BTC/USD

115935

ETH/USD

4748.19

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

47.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией F-16 себя дискредитировали: Зеленский выступил с шокирующим заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

F-16 себя дискредитировали: Зеленский выступил с шокирующим заявлением

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что во время встречи в Белом доме 18 августа обсуждали вопросы гарантий безопасности для Украины, которые европейские страны должны предоставить в сотрудничестве с Вашингтоном.

22 августа 2025, 17:55 comments4947
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что нынешнего парка истребителей F - 16 недостаточно для обеспечения полноценной безопасности воздушного пространства страны. Глава государства высказался по этому поводу 22 августа на состоявшейся в Киеве совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

F-16 себя дискредитировали: Зеленский выступил с шокирующим заявлением

Фото: из открытых источников

"Благодарю партнеров за координацию и за то, что уже есть авиационный флот — это только начало. Однако нам не хватает достаточного количества самолетов, чтобы обеспечить безопасность в небе", — отметил Зеленский.

Он также добавил, что необходимое для страны количество самолетов ему известно, но пока он не готов его объявить.

Президент подчеркнул, что ключевыми условиями единства и эффективной поддержки являются единые действия союзников и поддержка производителей

"Мы должны быть на одной волне — партнеры понимают, какой авиафлот нам нужен. Однако кроме политической воли (это пункт №1) необходимо производственное обеспечение (это пункт №2), ведь нужна реальная помощь, а не слова, когда самолеты будут готовы через десятилетие", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Сейчас Украина уже развернула первые поставки F 16 — источники свидетельствуют, что около 80 самолетов пообещали предоставить Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия.

Как уже писали "Комментарии", вторичные санкции и стабильная военная помощь Украине могут стать решающим инструментом для ослабления экономики России и завершения войны, считает бывший вице-президент США Майк Пенс. В интервью телеканалу NewsNation Пенс призвал Сенат США как можно быстрее ввести вторичные ограничения против РФ, объясняя их эффективность в сочетании с военной поддержкой Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости