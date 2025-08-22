F-16 себя дискредитировали: Зеленский выступил с шокирующим заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что нынешнего парка истребителей F - 16 недостаточно для обеспечения полноценной безопасности воздушного пространства страны. Глава государства высказался по этому поводу 22 августа на состоявшейся в Киеве совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Фото: из открытых источников

"Благодарю партнеров за координацию и за то, что уже есть авиационный флот — это только начало. Однако нам не хватает достаточного количества самолетов, чтобы обеспечить безопасность в небе", — отметил Зеленский.

Он также добавил, что необходимое для страны количество самолетов ему известно, но пока он не готов его объявить.

Президент подчеркнул, что ключевыми условиями единства и эффективной поддержки являются единые действия союзников и поддержка производителей

"Мы должны быть на одной волне — партнеры понимают, какой авиафлот нам нужен. Однако кроме политической воли (это пункт №1) необходимо производственное обеспечение (это пункт №2), ведь нужна реальная помощь, а не слова, когда самолеты будут готовы через десятилетие", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Сейчас Украина уже развернула первые поставки F ‑ 16 — источники свидетельствуют, что около 80 самолетов пообещали предоставить Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия.

Как уже писали "Комментарии", вторичные санкции и стабильная военная помощь Украине могут стать решающим инструментом для ослабления экономики России и завершения войны, считает бывший вице-президент США Майк Пенс. В интервью телеканалу NewsNation Пенс призвал Сенат США как можно быстрее ввести вторичные ограничения против РФ, объясняя их эффективность в сочетании с военной поддержкой Украины.