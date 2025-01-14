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F-16 осиротеют: нардеп бьет тревогу из-за скандального перевода специалистов в пехоту

Военные жалуются, что в воздушные силы пришла новая разнарядка

сегодня, 12:21
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Николай Лисицын

Генштаб ВСУ снова набирает людей в пехоту за счет специалистов Воздушных сил ВСУ. Как передает портал "Комментарии", с таким заявлением 14 января выступил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Он полагает, что это может создать проблемы с ремонтом украинских самолетов, в том числе истребителей F-16.

F-16 осиротеют: нардеп бьет тревогу из-за скандального перевода специалистов в пехоту

В число тех, кого ВС ВСУ должны отдать в пехоту, могут оказаться техники, обслуживающие F-16, беспокоится Гончаренко. Фото: Офис президента

"Генштаб пытается перебросить всех, кого можно в пехоту! Ко мне с утра обращаются военные из Воздушных сил, которые рассказывают, что на части пришли телеграммы с требованиями переводить людей в пехоту! И это практически все техники и механики!", — встревожен Гончаренко.

Его беспокоит вопрос, как будут летать самолеты и как будут функционировать Воздушные силы, когда не будет механиков.

"Мы так добивались F-16, а теперь они будут стоять, потому что некому будет их ремонтировать? Что это за бардак?", — пишет нардеп.

"Комментарии" напоминают, что перевод военных из ВС ВСУ в Сухопутные войска ВСУ активно обсуждался осенью 2024 года.  В декабре и.о. начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат прокомментировал процесс. Он признал, что такая практика — "болезненная" и создает проблемы для ВС ВСУ (людей не хватает), но пока что кадровый дефицит не отражается на эффективности Воздушных сил, в частности, на отражении воздушных атак РФ.

Игнат пояснил, что на протяжении всего последнего года все виды и роды Вооруженных сил направляют людей в подразделения и части Сухопутных войск, в том числе и Воздушные Силы – второй по численности вид ВСУ. Это общеизвестный факт.  Но в пехоту, по его словам, идут не уникальные спецы, а люди более универсальных военных специальностей.

Игнат также отметил, что, согласно информации полученной им в кадровом центре, "никто никогда не направлял в пехоту военнослужащих, проходивших подготовку за границей на Patriot, Nasams или Iris-T". Такой случай был только один, но в силу определенных обстоятельств, заверил офицер.



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/45057
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