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Европейский лидер позвонил Путину по поводу Украины

Путин и Орбан обсудили Украину и экономическое сотрудничество

сегодня, 12:16
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Недилько Ксения

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров, во время телефонного розговора с российским диктатором Путиным. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Европейский лидер позвонил Путину по поводу Украины

Владимир Путин

Путин же изложил оценки развития ситуации и "деструктивной линии киевского режима", который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования. Разговор прошел по инициативе Орбана.

Также главы стран обсудили напряженную обстановку на Ближнем Востоке в контексте событий в Сирии.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны в Украине будет его первоочередной задачей после вступления в должность.

По его словам завершение войны между Украиной и Россией станет одной из первых и важнейших задач после его вступления в должность. Об этом он рассказал в интервью французским СМИ.

"Я думаю, что мы должны решить проблему войны Украины с Россией. Обе эти страны понесут потери, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат погибают", — сказал Трамп.

Он также сказал, что хотя конфликты на Ближнем Востоке остаются важными, ситуация между Украиной и Россией значительно сложнее. "Ближний Восток, конечно, большой приоритет. Но я думаю, что Ближний Восток — это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией", — сказал Трамп. Президент подчеркнул, что этот вопрос следует решать максимально быстро, ведь война продолжает разрушать жизнь людей.



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