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Европейский дипломат назвал наибольшее препятствие на пути вступления Украины в ЕС

Правительство Виктора Орбана будет поднимать вопрос относительно отношения к этническим венграм в Украине

сегодня, 10:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Венгрия будет настоящим "крепким орешком" для Украины.  В декабре 2023 года  страны ЕС должны принять решение, разрешить ли нашей стране начать переговоры по вступлению. Именно венгерское правительство, неоднократно проявлявшее свое расположение к Москве, будет поднимать дискуссии по поводу отношения к этническим венграм в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС, рассказавшего это на условиях анонимности.

Европейский дипломат назвал наибольшее препятствие на пути вступления Украины в ЕС

Вступление Украины в ЕС (фото из открытых источников)

“Для Украины наибольшим препятствием является Венгрия и дискуссия вокруг национальных меньшинств. Политически это будет самым важным препятствием”, — подчеркнул он.


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В материале говорится, что премьер Венгрии Виктор Орбан, поддерживающий хорошие связи с Москвой, чем другие его коллеги из ЕС, устраивал конфликтные ситуации с Киевом, в том числе о правах этнических венгров учиться на родном языке. Ведь в 2017 году в Украине был принят закон, ограничивающий использование языков нацменьшинств в школах.

Будапешт также конфликтовал с Украиной из-за включения венгерского OTP Bank в украинский список компаний-спонсоров войны РФ.

Глава же дипломатического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что следующая оценка процесса вступления Украины в Евросоюз должна включать также проверку того, соблюдаются ли права венгров в Украине.

Это заявление сделали в Венгрии после того, как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявил Европейскому парламенту, что наша страна уже достигла "значительных успехов". После того как в 2022 году стала кандидатом в членство, даже когда она борется против России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Венгрия ставит ультиматум Евросоюзу по Украине.



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