Европейские союзники Украины начали говорить о прекращении войны - WP

Европейские союзники активно готовятся к возможным переговорам по войне России в Украине, в частности, обсуждая возможные территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности для Киева.

Война в Украине (фото из открытых источников)

Как сообщает The Washington Post, эта тема приобрела актуальность после того, как Дональд Трамп победил на выборах в США, заявив, что быстро прекратит войну. Он также выразил готовность поддержать соглашение, оставляющее часть захваченных Россией территорий за ней.

Дискуссии на эту тему в Европе усиливаются из-за сложной ситуации на фронте, где украинские силы продолжают оборону, опасаясь сокращения финансирования со стороны США.

"В Европе дискуссии за закрытыми дверями также подпитываются мрачной ситуацией на поле боя. Украинские силы держат оборону и опасаются сокращения финансирования США", — пишет WP.

По словам десяти европейских и НАТО дипломатов, несмотря на официальные заявления о постоянной поддержке, некоторые союзники Украины начинают обдумывать возможность переговоров с Россией, хотя конкретные параметры соглашения остаются неясными.

Европейские чиновники признают, что обсуждение территориальных уступок больше не вызывает столько вопросов, как раньше. Однако сейчас они говорят не о "территориях в обмен на мир", а скорее о "территориях в обмен на безопасность Украины".

Как отметил Жерар Аро, бывший посол Франции в Вашингтоне, "это сложно обсуждать публично, поскольку это может выглядеть так, будто мы вознаграждаем агрессию".

"Я думаю, все более или менее пришли к такому выводу, но трудно сказать об этом публично, потому что это будет означать, что мы собираемся вознаградить агрессию", — сказал экспосол Франции в Вашингтоне Жерар Аро.

Эксперты прогнозируют, что переговоры могут начаться раньше ожидаемого и привести к уступкам с обеих сторон.

Тем не менее, есть опасения, что администрация Трампа может заставить Украину согласиться на невыгодное для нее соглашение, прекратив помощь и подтолкнув к уступкам. Однако развязывание войны все еще кажется маловероятным, поскольку Россия не готова отказаться от своих требований, а политика Трампа по отношению к Украине еще не была полностью сформулирована.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп таки хочет устроить переговоры между Украиной и РФ