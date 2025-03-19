Европейская страна начала отказывать украинцам в убежище: что произошло

Центры для приема украинцев в стране уже несколько месяцев переполнены. Нидерландская ассоциация муниципалитетов (VNG) недавно направила письмо премьер-министру, выражая обеспокоенность ситуацией. Кроме того, власти четырех крупнейших городов обратились в Министерство по приюту и миграции с просьбой срочно принять меры.

"На этой неделе в Амстердаме мы были вынуждены отказать десяткам людей, оставшихся без крова, как и неделей ранее. Невозможно направить их в другие города, поскольку по всей стране сейчас доступно менее 35 мест, а уровень заполняемости составляет 99,8 процента", – отметил советник амстердамского муниципалитета Рутгер Гроот Вассинк, занимающийся социальными вопросами и поддержкой беженцев.

В Нидерландах зарегистрировано 120 820 украинцев, из которых 93 770 проживают в муниципальных центрах для беженцев. Коэффициент заполненности этих центров уже несколько месяцев удерживается на уровне почти 100%.

Украинцы, спасающиеся от войны, подпадают под Европейскую директиву временной защиты (RTB), которая дает им право на жилье и образование в Нидерландах до 4 марта 2026 года. Муниципалитеты обязаны обеспечивать их местами для размещения в соответствии со своими возможностями и получают за это финансирование.

Напомним, что "Комментарии" писали об у странских беженцев в Европе. С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину миллионы украинцев вынуждены были искать убежище за границей. Одним из важнейших вопросов остается, какая часть этих людей вернется домой после войны. Данные последних опросов свидетельствуют о постепенном изменении настроений среди украинских беженцев, многие начинают рассматривать долгосрочную жизнь в Европе.