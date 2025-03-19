logo

BTC/USD

85773.83

ETH/USD

2047.66

LTC/USD

92.38

USD/UAH

41.72

EUR/UAH

45.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Европейская страна начала отказывать украинцам в убежище: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Европейская страна начала отказывать украинцам в убежище: что произошло

Муниципальные центры в Нидерландах для размещения украинцев переполнены

сегодня, 19:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Муниципалитеты Нидерландов вынуждены отказывать украинским беженцам в предоставлении убежища из-за нехватки мест размещения. Об этом сообщает NOS.

Европейская страна начала отказывать украинцам в убежище: что произошло

Украинцы в Нидерландах (фото из открытых источников)

Центры для приема украинцев в стране уже несколько месяцев переполнены. Нидерландская ассоциация муниципалитетов (VNG) недавно направила письмо премьер-министру, выражая обеспокоенность ситуацией. Кроме того, власти четырех крупнейших городов обратились в Министерство по приюту и миграции с просьбой срочно принять меры.

"На этой неделе в Амстердаме мы были вынуждены отказать десяткам людей, оставшихся без крова, как и неделей ранее. Невозможно направить их в другие города, поскольку по всей стране сейчас доступно менее 35 мест, а уровень заполняемости составляет 99,8 процента", – отметил советник амстердамского муниципалитета Рутгер Гроот Вассинк, занимающийся социальными вопросами и поддержкой беженцев.

В Нидерландах зарегистрировано 120 820 украинцев, из которых 93 770 проживают в муниципальных центрах для беженцев. Коэффициент заполненности этих центров уже несколько месяцев удерживается на уровне почти 100%.

Украинцы, спасающиеся от войны, подпадают под Европейскую директиву временной защиты (RTB), которая дает им право на жилье и образование в Нидерландах до 4 марта 2026 года. Муниципалитеты обязаны обеспечивать их местами для размещения в соответствии со своими возможностями и получают за это финансирование.

Напомним, что "Комментарии" писали об у странских беженцев в Европе. С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину миллионы украинцев вынуждены были искать убежище за границей. Одним из важнейших вопросов остается, какая часть этих людей вернется домой после войны. Данные последних опросов свидетельствуют о постепенном изменении настроений среди украинских беженцев, многие начинают рассматривать долгосрочную жизнь в Европе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости