Европейская разведка предупреждает о плане Путина

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Разведка Эстонии опубликовала годовой отчет "Международная безопасность и Эстония 2023", в котором обнародовала возможный сценарий, соблюдаемый президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на MSN .
Разведка Эстонии предупреждает о планах Путина. Фото из открытых источников
В полном отчете разведки Эстонии говорится, что Москва и дальше хочет продолжать войну и "повышать ставки" в ней. Путин планирует дальнейшее вовлечение своего населения в войну и будет проводить ракетные обстрелы по критической энергоструктуре Украины. По мнению главы Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розина, Россия имеет мало шансов осуществить большое наступление на Украину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Также Розин поделился планами Путина о войне на Украине.
В отчете говорится, что Запад должен поддерживать Украину, потому что от этого зависит безопасность Европы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия одобрила крупную партию танков для Украины.
Также "Комментарии" писали о том, что глава ООН опасается, что война в Украине может начать больший конфликт.
Обсуждения
Новости