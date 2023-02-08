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Европейская разведка предупреждает о плане Путина

У России не закончится оружие "в ближайшее время", но Путин надеется "забомбить" Украину за стол переговоров.

сегодня, 13:15
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Автор:

Slava Kot

Разведка Эстонии опубликовала годовой отчет "Международная безопасность и Эстония 2023", в котором обнародовала возможный сценарий, соблюдаемый президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на MSN .

Европейская разведка предупреждает о плане Путина

Разведка Эстонии предупреждает о планах Путина. Фото из открытых источников

В полном отчете разведки Эстонии говорится, что Москва и дальше хочет продолжать войну и "повышать ставки" в ней. Путин планирует дальнейшее вовлечение своего населения в войну и будет проводить ракетные обстрелы по критической энергоструктуре Украины. По мнению главы Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розина, Россия имеет мало шансов осуществить большое наступление на Украину.


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"Качественный скачок в военных возможностях России очень маловероятен", — написал Розин и добавил, что ключевой для победы будет та сторона, которая дольше выдержит войну.

Также Розин поделился планами Путина о войне на Украине.

"Путин тянет время, считая, что Украина и Запад уступят Россию. Путин думает, что сможет "забомбить" Украину за стол переговоров", — считает руководитель внешней разведки Эстонии.

В отчете говорится, что Запад должен поддерживать Украину, потому что от этого зависит безопасность Европы.

"Европейская безопасность напрямую зависит от воли украинцев определять свое будущее и единство Запада в поддержке Украины всеми необходимыми средствами", — говорится в отчете Службы внешней разведки Эстонии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия одобрила крупную партию танков для Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что глава ООН опасается, что война в Украине может начать больший конфликт.



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Источник: https://www.msn.com/en-gb/news/world/russia-will-not-run-out-of-weapons-any-time-soon-but-putin-hopes-to-bomb-ukraine-to-negotiating-table-european-spy-agency-warns/ar-AA17f2Ab
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