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Европейская компания может стать альтернативой Starlink Илона Маска в Украине

Компания Eutelsat может заменить Starlink Илона Маска в Украине.

сегодня, 08:50
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Автор:
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Slava Kot

Оператор спутниковой связи с Франции Eutelsat ведет активные переговоры с правительствами стран Европы, чтобы расширить свою связь на территорию Украины. Таким образом, Eutelsat может стать альтернативой Starlink Илона Маска.

Европейская компания может стать альтернативой Starlink Илона Маска в Украине

Спутник OneWeb. Фото из открытых источников

Как сообщает Financial Times, компания Eutelsat активно сотрудничает с европейскими институтами и деловыми партнерами по улучшению услуг связи в Украине. Они имеют необходимое оборудование, которое можно быстро развернуть в Украине, чтобы применить в важнейших миссиях и для критической инфраструктуры.

Eutelsat планирует использовать комбинацию спутников на двух высотах для усиления спутниковой связи в Украине и Черноморском регионе. Первая группа спутников OneWeb находится на высоте примерно 1 200 километров над поверхностью Земли, а вторая – Geo находится на высоте 35 тысяч километров. Благодаря этому, они могут обеспечивать связь для украинских военных дронов, наносящих удары по армии РФ.

Сроки развертывания проекта зависят от того, насколько быстро правительства примут решение и организуют необходимую инфраструктуру. Как указывает Financial Times, у Starlink более 7 000 спутников, тогда как у OneWeb — менее 700. Кроме того, терминалы Eutelsat более тяжелы и не так удобны для быстрого передвижения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сети появилась информация, что Илон Маск может отключить в Украине терминалы Starlink, чем лишит военных доступа к интернету. В Украине отреагировали.

Также "Комментарии" писали о заявлении Польши, ответившем, что будет со Starlink в Украине.



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Источник: https://www.ft.com/content/f4cc04f0-5ccf-44d8-b5c1-f3eebc9cd55b
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