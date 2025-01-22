Европейская и американская разведки в течение трех лет держали связи с РФ, - Зеленский

Западные страны поддерживали контакты с Россией в течение всей полномасштабной войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международного медиасовета в Давосе.

Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Отвечая на вопрос о возможности организации администрацией Дональда Трампа по телефонному разговору с Владимиром Путиным и обсуждали ли этот вопрос с Зеленским, глава государства отметил, что такие переговоры с ним не велись.

"Этот вопрос не обсуждался, хотя я помню, что он говорил: 'Мы будем работать над контактом с россиянами'. Но мы должны быть честными: Соединенные Штаты на уровне разведок поддерживали контакты с Россией все три года войны. Таких контактов было много. И, откровенно говоря, европейские страны тоже их имели", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что дипломатия должна придерживаться принципа изоляции, подобно санкциям. Он считает, что ситуация, когда официальные лидеры не общаются, но разведки постоянно контактируют, выгодна России. Зеленский отметил, что не поддерживает такой подход, хотя понимает, что эти решения принимаются не им.

Относительно возможных переговоров США с Путиным, Зеленский отметил, что не удивлен такой перспективой, но отметил необходимость учета интересов Украины в этих контактах.

"Я считаю важным, чтобы Украина оставалась приоритетом. Мы – союзники Соединенных Штатов, мы являемся жертвами этой агрессии. Оккупант – это Путин. Украина не начинала эту войну, ее инициатором был он, и он этого больше не скрывает, в отличие от ситуации с оккупацией Крыма и части Донбасса более 10 лет назад", – подчеркнул глава государства.

Напомним, что 21 января помощник российского диктатора Юрий Ушаков, комментируя встречу Путина с Си Цзиньпином, заявил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США по поводу войны в Украине.

"Комментарии" уже писали, что президенту США Дональду Трампу может не удаться убедить кремлевского диктатора Владимира Путина остановить войну в Украине. Как отметил в эфире 24 канала ветеран армии США Райан МакБет дело в том, что для российского диктатора прекращение боевых действий несет больше негативных последствий, чем выгод.