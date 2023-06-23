Европейцы составили черный список российских пропагандистов: кто туда вошел

В 11-й пакет антироссийских санкций ЕС попали пропагандисты и военкоры путинского режима. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

Евросоюз применил санкции к пропагандистам Кремля

Среди них, в частности:

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Андрей Медведев – член "рабочей группы специальной военной операции", созданной указом Путина; заместитель председателя Московской Думы, журналист, заместитель генерального директора ВГТРК.

Евгений Поддубный – член "рабочей группы специальной военной операции", созданной указом Путина; журналист, "военкор" ВГТРК.

Сергей Караганов – российский политолог, почетный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике.

Семен Пегов – российский военный блоггер, руководитель пропагандистского ресурса WarGonzo. Он часто появляется в российских государственных СМИ.

Александра Костерина (Кошарницкая) – первый заместитель генерального директора, главный редактор НТВ.

Ольга Белова – пропагандист телеканала ВС РФ "Звезда". Ведущая главных программ телеканала "Звезда".

Андрей Кондрашов – первый заместитель генерального директора Всероссийской телерадиокомпании (ВГТРК).

Михаил Леонтьев – пропагандист Первого канала.

Рифат Сабитов – заместитель генерального директора Всероссийской телерадиокомпании (ВГТРК).

Виктор Синеок – корреспондент и обозреватель Мультимедийного информационного центра "Известия", проекта холдинга "Национальная медиа-группа", предоставляющего информационные услуги телеканалу РЕН ТВ, 5 каналу и газете "Известия".

Борис Яновский – пропагандист и генеральный продюсер канала "Звезда".

Антон Златопольский – первый заместитель генерального директора Всероссийской телерадиокомпании (ВГТРК).

"Это хорошо, но пропагандистов гораздо больше и нужны дополнительные санкции против других. Должны также говорить о таких ограничениях для них, которые не будут давать возможности даже отдыхать в ЕС", — отмечает Андрей Ермак.

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