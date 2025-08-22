Европейцы и американцы не хотят и боятся воевать с Россией: что теперь остается Украине

Рубрики
Кравцев Сергей
Не прекращаются разговоры о гарантиях безопасности для Украины и возможности размещения военных стран-гарантов. Однако проблема в том, что без США и без НАТО это не заработает. Сегодня ни одна европейская страна не имеет полноценной армии. Самая сильная среди них – армия Польши, которая при этом регулярно позволяет русским дронам беспрепятственно залетать на собственную территорию. Один из них на днях упал совсем недалеко от Варшавы, когда у него закончилось горючее. Об этом рассказал нардеп, политический аналитик Николай Княжицкий.
Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников
Нардеп отмечает, если участие США в гарантиях безопасности Украины будет минимальным, это вряд ли станет серьезным сдерживающим фактором для России.
Он добавляет, подобных вопросов действительно много, и каждый из них может превратить дискуссию о европейских военных гарнизонах в Украине в фантастику. Очевидно, что европейцы не хотят воевать с Россией. И так же очевидно, что отсутствие США среди стран-гарантов и нераспространение на них статьи 5 соглашения о НАТО – слишком слабая гарантия, чтобы Россия его боялась.
