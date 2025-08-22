Европейцы и американцы не хотят и боятся воевать с Россией: что теперь остается Украине

Не прекращаются разговоры о гарантиях безопасности для Украины и возможности размещения военных стран-гарантов. Однако проблема в том, что без США и без НАТО это не заработает. Сегодня ни одна европейская страна не имеет полноценной армии. Самая сильная среди них – армия Польши, которая при этом регулярно позволяет русским дронам беспрепятственно залетать на собственную территорию. Один из них на днях упал совсем недалеко от Варшавы, когда у него закончилось горючее. Об этом рассказал нардеп, политический аналитик Николай Княжицкий.

Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников

Нардеп отмечает, если участие США в гарантиях безопасности Украины будет минимальным, это вряд ли станет серьезным сдерживающим фактором для России.

"Например, пока нет ответа на вопрос: что произойдет, если Россия нанесет ракетный удар по французскому миротворческому гарнизону где-то во Львовской области, и в результате погибнут или ранятся французские военные? Если такой гарнизон будет под защитой статьи 5, это будет означать нападение на НАТО. А если нет – американцы могут сказать: "Вы сами нарвались, так что и воюйте дальше сами". Как следствие Франция окажется в войне с Россией, но без гарантий НАТО", – отметил Николай Княжицкий.

Он добавляет, подобных вопросов действительно много, и каждый из них может превратить дискуссию о европейских военных гарнизонах в Украине в фантастику. Очевидно, что европейцы не хотят воевать с Россией. И так же очевидно, что отсутствие США среди стран-гарантов и нераспространение на них статьи 5 соглашения о НАТО – слишком слабая гарантия, чтобы Россия его боялась.

"Сегодня в мире только одна армия, которая готова и морально, и фактически противостоять России. Это Вооруженные Силы Украины. Очевидно, что почти единственной реальной гарантией безопасности для Украины может стать создание на базе ВСУ общей европейской армии, которая будет финансироваться, вооружаться и готовиться европейцами. Со всеми производными: европейскими системами социальной защиты, здравоохранения, а также зарплатами напрямую из Брюсселя. Это позволит привлекать в украинскую армию амбициозных военных и гражданских как из Украины, так и из других стран", – считает нардеп.

