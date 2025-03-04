Европе придется пойти на радикальный шаг ради Украины из-за действий Трампа

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что Париж и Европа объединят все возможные ресурсы, чтобы компенсировать приостановленную американскую помощь Украине. Как сообщает "Европейская правда", Байру высказался на этот счет во время выступления перед французскими депутатами, и его цитирует Le Monde.

Война в Украине. Фото: 24 Канал

Он подчеркнул, что Франция и Европа должны объединить все доступные ресурсы, чтобы, по возможности, заменить прекращенные поставки военной помощи Украине со стороны США.

Байру отметил, что американская помощь фактически приостановлена, поскольку большие грузы, запланированные для доставки в Украину, были остановлены и не достигли места назначения.

Он также отметил, что Украине крайне необходимы боеприпасы, разведывательные системы и доступ к сетям связи.

"Это заставит нас пересмотреть нашу модель и приоритеты, а также иначе оценить мир, который мы думали, что понимаем, и который теперь оказался опаснее, чем мы представляли, происходит от тех, кого мы считали нашими союзниками", — добавил Байру.

Напомним, что, по информации СМИ, решение Трампа заморозить военную помощь Украине поддержали все его ключевые советники. Сам Дональд Трамп принял решение после того, как президент Украины заявил, что война может затянуться надолго.

Однако телеканал CNN сообщает, что Соединенные Штаты продолжают оказывать Украине разведданные, несмотря на решение приостановить военную помощь.

Ранее "Комментарии" писали, что старший советник президента США Джейсон Миллер прокомментировал приостановку военной помощи Украине, отметив, что это решение Дональда Трампа является попыткой повлиять на президента Владимира Зеленского.