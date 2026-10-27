Лидеры европейских стран уже ищут контакт с российским лидером Владимиром Путиным. И хотя они выражают Украине полную поддержку, есть риск дальнейшего давления. Искусственный интеллект оценил, может ли Путин "купить", например, дешевым газом, мнение европейских лидеров по Украине и принудить к значительным уступкам.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT считает, что риск давления на Украину ради мирного соглашения вполне реален. Если США будут договариваться с Москвой на выгодных для себя условиях, часть европейских лидеров может подражать этому подходу, чтобы не остаться в стороне и уменьшить экономические издержки войны. Дешевый российский газ для стран, страдающих высокими ценами на энергоносители, может стать соблазнительным аргументом Кремля.

В то же время, нет оснований утверждать, что Путин уже покупает лояльность Европы газом. ЕС продолжает курс отказа от российских энергоносителей, а европейские лидеры подтверждали поддержку Украины и намерение усиливать давление на Кремль.

Самая большая опасность — не прямой подкуп, а прагматический расчет, при котором более дешевая энергия и прекращение войны могут показаться важнее справедливых условий мира. Поэтому Украине требуются конкретные гарантии безопасности, а не только обещания.

По мнению Gemini, купить европейских лидеров дешевым газом по сценарию 2000-х Путину уже не удастся. Европа переориентировала энергетическую инфраструктуру на сжиженный природный газ и альтернативные источники, а в ЕС приняли решение о поэтапном отказе от российского газа. Возвращение к энергетической зависимости от Кремля многие политики понимают как стратегическую ошибку.

Однако риск давления на Украину остается. Энергетические проблемы провоцируют инфляцию и закрытие предприятий, а высокие счета и расходы по поддержке Украины могут усилить недовольство избирателей. Если Вашингтон будет продвигать возобновление энергетической торговли с Россией для соглашения, Европе будет сложнее противостоять такому давлению.

Следовательно, Кремль может рассчитывать не столько на покупку лояльности газом, сколько на экономическую усталость ЕС и давление США, которое заставит Брюссель склонять Киев к компромиссам.

Grok также считает риск реальным, но неизбежным. Путин может использовать усталость европейцев от высоких цен на энергию, миграционных проблем и политической борьбы. Предложения более дешевого газа, инвестиций и открытие рынков способны побудить часть политиков требовать от Киева "реалистичных" компромиссов.

Европа также опасается остаться в стороне от переговоров, если США договорятся с Москвой. Однако полностью купить его лояльность будет сложно. Финляндия, Польша, страны Балтии и Скандинавии понимают угрозу России, а общественное мнение и НАТО остаются сдерживающими факторами.

По мнению Grok, Путин может получить время и заручиться поддержкой отдельных политиков, но не подчинить себе всю Европу. Важно, чтобы Киев не уступал свои позиции под внешним давлением.

Все три чата соглашаются: риск давления на Украину существует, а Кремль может воспользоваться экономической усталостью Европы и стремлением быстрее завершить войну. В то же время ChatGPT отмечает опасность прагматичного расчета, Gemini — в зависимости от позиции США, а Grok — на разногласиях между европейскими странами и невозможности подчинить всю Европу. Главная угроза — не обязательно дешевый газ, а готовность отдельных политиков поставить скорую сделку выше интересов Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие острые вопросы возникают к Зеленскому.



