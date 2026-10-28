Лідери європейських країн уже шукають контакти з російським лідером Володимиром Путіним. І хоча вони висловлюють Україні повну підтримку, є ризик подальшого певного тиску. Штучний інтелект оцінив, чи може Путін “купити”, приміром, дешевим газом, думку європейських лідерів щодо України та змусити до значних поступок.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT вважає, що ризик тиску на Україну заради мирної угоди цілком реальний. Якщо США домовлятимуться з Москвою на вигідних для себе умовах, частина європейських лідерів може наслідувати цей підхід, щоб не залишитися осторонь і зменшити економічні витрати війни. Дешевий російський газ для країн, які потерпають від високих цін на енергоносії, може стати спокусливим аргументом Кремля.

Водночас немає підстав стверджувати, що Путін уже купує лояльність Європи газом. ЄС продовжує курс на відмову від російських енергоносіїв, а європейські лідери підтверджували підтримку України та намір посилювати тиск на Кремль.

Найбільша небезпека — не прямий підкуп, а прагматичний розрахунок, за якого дешевша енергія та припинення війни можуть здатися важливішими за справедливі умови миру. Тому Україні потрібні конкретні гарантії безпеки, а не лише обіцянки.

На думку Gemini, купити європейських лідерів дешевим газом за сценарієм 2000-х років Путіну вже не вдасться. Європа переорієнтувала енергетичну інфраструктуру на скраплений природний газ та альтернативні джерела, а в ЄС ухвалили рішення про поетапну відмову від російського газу. Повернення до енергетичної залежності від Кремля багато політиків розуміють як стратегічну помилку.

Однак ризик тиску на Україну залишається. Енергетичні проблеми провокують інфляцію та закриття підприємств, а високі рахунки й витрати на підтримку України можуть посилити невдоволення виборців. Якщо Вашингтон просуватиме відновлення енергетичної торгівлі з Росією заради угоди, Європі буде складніше протистояти такому тиску.

Отже, Кремль може розраховувати не стільки на купівлю лояльності газом, скільки на економічну втому ЄС і тиск США, які змусять Брюссель схиляти Київ до компромісів.

Grok також вважає ризик реальним, але не неминучим. Путін може використати втому європейців від високих цін на енергію, міграційних проблем і політичної боротьби. Пропозиції дешевшого газу, інвестицій та відкриття ринків здатні спонукати частину політиків вимагати від Києва “реалістичних” компромісів.

Європа також побоюється залишитися осторонь переговорів, якщо США домовляться з Москвою. Проте повністю купити її лояльність буде складно. Фінляндія, Польща, країни Балтії та Скандинавії розуміють загрозу, яку становить Росія, а громадська думка й НАТО залишаються стримувальними чинниками.

На думку Grok, Путін може отримати час і заручитися підтримкою окремих політиків, але не підпорядкувати собі всю Європу. Важливо, щоб Київ не поступався власними позиціями під зовнішнім тиском.

Усі три чат-боти погоджуються: ризик тиску на Україну існує, а Кремль може скористатися економічною втомою Європи та прагненням швидше завершити війну. Водночас ChatGPT наголошує на небезпеці прагматичного розрахунку, Gemini — на залежності від позиції США, а Grok — на розбіжностях між європейськими країнами та неможливості підпорядкувати всю Європу. Головна загроза — не обов’язково дешевий газ, а готовність окремих політиків поставити швидку угоду вище за інтереси України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які гострі питання виникають до Зеленського.



