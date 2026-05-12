Европейские союзники пока сдерживаются от передачи Украине дополнительных ракет для систем Patriot из-за опасений ослабления собственной противовоздушной обороны. Партнеры не спешат делиться своими запасами, чтобы не подвергать риску защиту своего воздушного пространства. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что запасы ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot в большинстве европейских стран почти исчерпаны. Небольшое количество боеприпасов рассредоточено по разным регионам, чтобы обеспечить собственные потребности.

По данным издания, в начале 2026 г. администрация США призвала несколько европейских партнеров передать Украине дополнительные ракеты. Однако часть союзников отказала, мотивируя это необходимостью поддерживать достаточный уровень вооружения для обороны своих территорий.

Пока оборудование, поставляемое Киеву через программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), не всегда отвечает срочным потребностям украинских военных. PURL создана союзниками для быстрого финансирования приобретения критически важного вооружения для Украины, включая ракеты для систем ПВО и другие боеприпасы.

Министр обороны Украины Михаил Федоров в апреле подчеркивал, что новое финансирование по этой программе является ключевым для закупки дополнительных ракет-перехватчиков. Он призвал проверить запасы и обеспечить наличие PAC-2 и PAC-3 для формирования резерва на зиму.

В НАТО отметили, что именно через PURL Украина получила основную часть ракет для Patriot, включая PAC-3, а также боеприпасы для других систем ПВО. Прессслужба Пентагона подтвердила, что европейские страны настаивали на гарантии использования вооружения исключительно для Украины без переориентации на другие конфликты.

"Мы проверили все возможные пути и смогли подтвердить Конгрессу, что соблюдаем закон и строго контролируем поставки вооружения для Украины", — сообщил представитель Пентагона.

Портал "Комментарии" уже писал , что кремлевский правитель Владимир Путин вероятно согласится на прекращение огня лишь при двух конкретных обстоятельствах: если военные силы РФ испытывают серьезные трудности на фронте и когда внутренние проблемы страны выйдут из-под контроля. Хотя оба процесса уже ощутимы, до критического предела ситуация еще не дошла. Такую оценку дал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире своего YouTube канала.