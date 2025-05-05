«Европа стремится оккупировать западную Украину»: что известно

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Недилько Ксения
"План введения миротворцев на территорию Украины имеет все признаки оккупации западных территорий Украины европейцами". Об этом сказал секретарь совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, где заявляют, что это фейк.
Карта Украины, разделенная российской пропагандой
На самом деле: бывший министр обороны РФ манипулирует и злоупотребляет темой потенциального и возможного, при определенных условиях, размещения в Украине войск поддержки/сдерживания.
"О возможном размещении в Украине миротворцев заговорили в Европе в рамках коалиции желающих – объединения европейских и других стран, которые пообещали помочь Украине в борьбе с российским агрессором. О создании коалиции объявил премьер Великобритании Кир Стармер 2 марта.
Возможна численность этого корпуса, пусть даже у 25 000 военных по сравнению с почти миллионной украинской армией выглядит очень неубедительно с точки зрения возможностей "оккупации". Из приведенных фактов никак не следует вывод об оккупациях и именно западных областей, как "мечтает" Шойгу", – отмечают в Центре.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что кремлевские СМИ распространяют заявление "от имени США" (в интерпретации росСМИ), которое сделал "экс-аналитик ЦРУ" Ларри Джексон. Он – один из тех "экспертов", которого роспропаганда охотно цитирует, отмечают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.
Вроде бы он заявил, что "Киев, Одесса, Сумы и Днепр войдут в состав России, а также вообще все, что есть в Украине. В США сделали заявление о переговорах". Взгляды псевдоаналитика не особо отличаются от кремлевских. К примеру, он заявлял, что:
• "США должны признать, что Россия никогда не была для них врагом".
• "Украина может только капитулировать или прекратить свое существование".
• "президента Украины Владимира Зеленского свергнут в результате переворота или убьют из-за отказа от мира с Россией".
"Поэтому последние киевско-одесские прогнозы этого "экс-аналитика" имеют такой же вес, что и предыдущие. Особенно, учитывая "Киев за три дня" и продолжение бреда по поводу "освобождения Одессы"",– отмечают в Центре.
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