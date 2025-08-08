Европа шокирована подходом Трампа к Путину: в Брюсселе забили тревогу

После сообщений о том, что президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, в европейских столицах возникли сомнения, пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

По словам собеседника издания, в Европе были "смущены" из-за решения Трампа лично встретиться с Путиным.

"При всей своей риторике, Трамп пока не оказывает никакого давления на Путина — никакого влияния", — заявил источник.

В то же время анонимное украинское чиновник сообщил, что в Киеве пытаются сохранять позитивное настроение по поводу переговоров Трампа и Путина, надеясь, что Кремль рассматривает вариант частичного прекращения огня, которое приведет к прекращению авиаударов по Украине.

"Мы понимаем, что завершение конфликта в значительной степени зависит от действий Трампа. Первым шагом могло бы стать объявление частичного перемирия — за исключением линии фронта", — добавил собеседник.

Из непубличных источников приходят сигналы о вероятной готовности России договориться. Однако, по словам чиновника, доверие между сторонами полностью разрушено.

Он также предположил, что разговоры о прекращении огня могут быть только тактикой России, чтобы поразить Трампа и предоставить ему политический козырь в преддверии промежуточных выборов.

Хотя такое соглашение не будет означать полное прекращение войны, оно позволит Трампу заявить об "остановке ежедневных убийств сотен гражданских", добавил источник.

В то же время официальные представители Евросоюза остаются скептически настроенными по поводу намерений Кремля.

"Очевидно, что Россия не заинтересована в настоящем мире, о чем свидетельствуют ее действия, а не слова", — заявила представитель ЕС по внешней политике Анита Гиппер.

