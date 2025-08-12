Европа расширяет военное производство: что это значит

Рубрики
Ткачова Марія
Военно-промышленный комплекс Европы переживает самый большой скачок за последние десятилетия, и это напрямую связано с полномасштабной войной России против Украины. Как пишет Financial Times, с начала вторжения площадь оборонных предприятий в странах Европы выросла в три раза – на дополнительные 7 миллионов квадратных метров.
Оборонные заводы в Европе растут
Такое стремительное расширение отражает масштабную трансформацию европейской оборонной стратегии. Если раньше производство оружия и техники рассчитывалось в основном на мирное время, то теперь Европа активно создает промышленную базу для устойчивого ведения войны. Это означает увеличение объема выпуска боеприпасов, бронетехники, артиллерийских систем, дронов и другого оборудования, необходимого для длительной оборонной кампании.
Одним из самых крупных и заметных строек в отрасли стал совместный завод на западе Венгрии, который строят немецкий концерн Rheinmetall и венгерский государственный оборонный холдинг №7. Предприятие станет ключевым узлом производства современной бронетехники и обеспечения потребностей не только венгерской армии, но и союзников по НАТО.
Аналитики отмечают, что такие инвестиции – это не просто реакция на нынешний конфликт, но и долгосрочная ставка на повышение военной возможности Европы. Масштабное расширение оборонной инфраструктуры свидетельствует об изменении приоритетов — от экономии и сокращения армий до их усиления и готовности действовать при затяжных военных угрозах.