Европа предоставляет оружие Украине не просто так: стало известно о шокирующем нюансе

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый объяснил, почему страны Европы продолжают снабжать оружием Украины: их мотивация — не только солидарность, но и холодный геополитический расчет. По его словам, ЕС заинтересован в том, чтобы война оставалась за пределами собственной территории, а Украина в это время сдерживала Россию до того момента, когда Европа сможет укрепить собственную обороноспособность.

Военная помощь Украине. Фото: 24 Канал

Чалый подчеркнул: военная поддержка продолжится и со стороны ЕС, и США, в частности в виде систем ПВО. Несмотря на угрозу Трампа, изменить внешнеполитический курс, экономическая логика и контракты на поставки оружия остаются решающими.

Однако дипломат предостерегает: затягивание войны еще на несколько лет — крайне негативный сценарий для Украины. По его словам, открыто "окно возможностей" для достижения перелома на фронте уже в следующем году, без капитуляций. Для этого следует усиливать позиции Киева через три ключевых инструмента: падение цен на российскую нефть, усиление санкционного давления и системное вооружение украинской армии.

Россия, считает Чалый, играет в привычную игру двойных сигналов — заявляя о мире, но в то же время усиливая террористические атаки. В этом контексте важно, что президент Зеленский работает над убеждением западных лидеров, в частности, Дональда Трампа, в слабости путинского режима. Экономическая ситуация в России сложная, успехов на фронте нет – и это дает шанс на перелом.

Ранее портал "Комментарии" писал, что российские государственные резервы, находящиеся в европейских финансовых учреждениях, остаются заблокированными, однако формально еще принадлежат Российской Федерации. Эта ситуация может измениться в ближайшее время: Франция рассматривает возможность принятия закона, который позволит конфисковать эти активы, тем самым создав правовой прецедент. Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире общенационального телемарафона.