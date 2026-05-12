logo

BTC/USD

81233

ETH/USD

2311.02

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.72

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Европа пошла на коварный шаг по отношению к Украине: на Западе разоблачили шокирующее предательство
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа пошла на коварный шаг по отношению к Украине: на Западе разоблачили шокирующее предательство

Украина получила большинство ракет в Patriot по программе PURL, однако часть союзников отказалась от дополнительных поставок.

12 мая 2026, 08:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Европейские союзники пока сдерживаются от передачи Украине дополнительных ракет для систем Patriot из-за опасений ослабления собственной противовоздушной обороны. Партнеры не спешат делиться своими запасами, чтобы не подвергать риску защиту своего воздушного пространства. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Европа пошла на коварный шаг по отношению к Украине: на Западе разоблачили шокирующее предательство

Фото: из открытых источников

Отмечается, что запасы ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot в большинстве европейских стран почти исчерпаны. Небольшое количество боеприпасов рассредоточено по разным регионам, чтобы обеспечить собственные потребности.

По данным издания, в начале 2026 г. администрация США призвала несколько европейских партнеров передать Украине дополнительные ракеты. Однако часть союзников отказала, мотивируя это необходимостью поддерживать достаточный уровень вооружения для обороны своих территорий.

Пока оборудование, поставляемое Киеву через программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), не всегда отвечает срочным потребностям украинских военных. PURL создана союзниками для быстрого финансирования приобретения критически важного вооружения для Украины, включая ракеты для систем ПВО и другие боеприпасы.

Министр обороны Украины Михаил Федоров в апреле подчеркивал, что новое финансирование по этой программе является ключевым для закупки дополнительных ракет-перехватчиков. Он призвал проверить запасы и обеспечить наличие PAC-2 и PAC-3 для формирования резерва на зиму.

В НАТО отметили, что именно через PURL Украина получила основную часть ракет для Patriot, включая PAC-3, а также боеприпасы для других систем ПВО. Прессслужба Пентагона подтвердила, что европейские страны настаивали на гарантии использования вооружения исключительно для Украины без переориентации на другие конфликты.

"Мы проверили все возможные пути и смогли подтвердить Конгрессу, что соблюдаем закон и строго контролируем поставки вооружения для Украины", — сообщил представитель Пентагона.

Портал "Комментарии" уже писал , что кремлевский правитель Владимир Путин вероятно согласится на прекращение огня лишь при двух конкретных обстоятельствах: если военные силы РФ испытывают серьезные трудности на фронте и когда внутренние проблемы страны выйдут из-под контроля. Хотя оба процесса уже ощутимы, до критического предела ситуация еще не дошла. Такую оценку дал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире своего YouTube канала.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости