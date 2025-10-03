Европа окончательно изменит Украине: стало известно о неожиданной слабости союзников

Британское издание The Telegraph сообщает, что группа западных политиков и военных продвигает идею создания воздушного щита над западной Украиной, который в перспективе может охватить Киев. Но есть несколько причин, почему эта инициатива вряд ли будет реализована в ближайшее время.

Причина 1: Европа не готова защищать себя.

Во время неформального саммита ЕС в Копенгагене идею так называемой "стены дронов" обсуждали дольше, чем планировали, однако согласия не пришли. Лидеры ждут больше деталей от Еврокомиссии. В то же время Франция и Германия отнеслись к идее скептически.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что реализация подобного проекта займет годы, а защита от дронов нужна уже сейчас. Дополнительно у европейцев нет достаточного оборудования для раннего обнаружения БПЛА, что позволяет им долетать до столиц.

Также предлагалось создать общую систему ПВО с участием Украины, Норвегии и 10 восточноевропейских стран, но этот путь сложен и продолжителен.

Причина 2: требуется консенсус

В рамках НАТО принятие любых решений возможно только единогласно. К примеру, глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что бесполетная зона — это решение, которое Польша не может принять самостоятельно.

Причина 3: нет политической воли

По мнению европейских экспертов, страны не готовы брать на себя обязательства по закрытию неба над Украиной. Это считают рискованным шагом, особенно ввиду слабой ПВО самой Европы.

Несмотря на это, Еврокомиссия уже выделила Украине 2 млрд. евро на программу дронов — как поддержку в развитии собственных оборонных возможностей.

