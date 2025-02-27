Европа не позволит Трампу предать Украину на переговорах: в Эстонии объяснили причину

Европа занимает выгодную позицию на переговорах, что будет препятствовать Соединенным Штатам заключить неблагоприятное соглашение о прекращении войны в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкн в интервью RND.

Переговоры. Фото: 24 Канал

"Если Европа и Украина будут едины, а украинцы будут достаточно сильны, чтобы не согласиться на плохое соглашение, Соединенные Штаты вынуждены будут учитывать точку зрения Европы во время переговоров. Эта война уже продолжается в Европе, и ее мы можем завершить только вместе", — отметил Цахкн.

Политик также подчеркнул, что у Европы есть значительные рычаги влияния на Россию во время переговоров.

"Европа стремится вернуть 220 миллиардов евро замороженных активов и снять санкции по российской экономике. И оба эти вопроса находятся в наших руках, а не в руках американцев", — добавил он.

Цахкн считает, что Европа находится в очень сильной позиции в этих переговорах.

"Путин продолжает преследовать свою основную цель войны. Для России эта война — это не только захват территорий в Украине, но и изменение всей архитектуры европейской безопасности. Путин хочет прекратить существование НАТО в регионе, и это имеет критическое значение для нашей безопасности. Поэтому мы не можем разрешить заключение соглашения без сильного влияния. или нет", — подчеркнул он.

Министр также добавил, что Европа не должна позволить Трампу "переписывать историю в погоне за скорым миром".

Как уже писали "Комментарии", Россия прекратит войну против Украины, но только когда на переговорах будут достигнуты договоренности, устраивающие стороны. В то же время, топ-дипломат России Сергей Лавров отметил, что Москва готова вести переговоры как с Евросоюзом, так и с Украиной, но во время переговоров боевые действия не будут прекращаться, заявил глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров.