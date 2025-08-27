План привлечения европейских миротворцев в Украину в случае подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой сталкивается с серьезным препятствием — неприятием со стороны значительной части европейского населения. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, большинство граждан стран ЕС не поддерживают развертывание военного контингента, особенно если речь идет о потенциальных рисках для их солдат. Больше всего подобных настроений наблюдается в странах Восточной Европы, опасающихся ослабления собственной обороноспособности, а также в Германии и Италии, где исторические травмы Второй мировой оставляют заметный след в общественном отношении к военным операциям.

Согласно опросу Insa, проведенному на прошлой неделе в Германии, 56% немцев выступают против участия своих военных в миротворческой миссии, и это больше, чем во время предварительных измерений. Один из респондентов, 28-летний Леонард Вольтерс, выразил обеспокоенность тем, что бундесвер не сможет справиться с новыми задачами, не поставив под угрозу внутреннюю безопасность страны.

Во Франции общественное мнение о возможном развертывании военных зависит от политического контекста. Опрос Elabe в марте показал, что 67% французов поддержали бы участие в миротворческой миссии только после достижения официального мирного соглашения. В случае только прекращения огня — 68% высказались против.

"Если наше присутствие в Украине поможет с восстановлением — это хорошо. Но если оно лишь поддерживает войну или сеет нестабильность, тогда это бессмысленно", — отметил парижанин Николя Дегаж.

Позиция Великобритании остается неопределенной. Хотя многие британцы готовы видеть свои войска частью мирных договоренностей, они выступают против любой роли, которая может вызвать прямое столкновение с РФ.

В Польше официальная позиция состоит в том, что участие польских военных в миссии на территории Украины может обострить конфликт и даже привести к его распространению на польскую территорию. В то же время, социология свидетельствует: согласно опросу United Surveys в марте, 58,5% поляков категорически против участия своих военных в конфликте, еще 28% считают, что этого лучше избегать.

Как уже писали "Комментарии", Россия продолжает нести масштабные потери в войне против Украины — кафиры теряют как военную технику, так и личный состав. В то же время, запасы отдельных критически важных ресурсов, необходимых для поддержки боевых действий, почти исчерпаны.