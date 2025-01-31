Несмотря на огромные утраты, русские силы продолжают медлительно двигаться вперед на фронте, сохраняя высокий уровень боевых действий. Герт Каю, начальник отдела оборонного развития Министерства обороны, сообщил, что на Курском направлении ситуация осталась стабильной, а участие северокорейских войск в боях не было зафиксировано, сообщает ERR.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Согласно информации Министерства обороны, армия России ежедневно совершает примерно 168 атак, поддерживая интенсивный темп боевых действий. Несмотря на распространение слухов, как в западных, так и в российских СМИ о возможных мирных переговорах, на фронте продолжаются тяжелые бои.

Кроме того, продолжается набор новобранцев, в частности в Санкт-Петербурге, где солдатам предлагаются повышенные выплаты и лучшие условия труда. По оценкам министерства, это свидетельствует о том, что российская армия пытается восстановить свои потери и создать новые подразделения по продолжению боевых действий в 2025 году", – говорится в сообщении.

Министерство обороны выделило несколько ключевых событий на фронте:

На Курском направлении ситуация не претерпела существенных изменений, территориальные потери не зафиксированы.

Северокорейские войска не принимали активного участия в боевых действиях, возможно из-за больших потерь и потребности в перегруппировке.

Основное направление атаки – Покровск в Донецкой области, где российские силы постепенно продвигаются, захватив уже 25 квадратных километров территории.

Большая Новоселка после двухмесячных боев полностью попала под контроль России.

За 2024 год российские войска оккупировали 3200 квадратных километров территории Украины, из которых около 10% приходится на Донецкую область. Темпы наступления россиян увеличились с августа 2023 г. и продолжаются и сейчас.

"Это свидетельствует о том, что, несмотря на огромные потери — более тысячи в день, они продолжают постепенно, но упорно продвигаться вперед", — подытожил Каю.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что армия РФ ползуче продвигается . Российские войска, несмотря на большие потери, продолжают медленное продвижение на фронте, поддерживая высокую интенсивность боевых действий. Начальник отдела оборонного развития Министерства обороны Герт Каю отмечает, что за последнюю неделю ситуация на Курском направлении осталась стабильной, а участие северокорейских военных в активных боевых действиях не зафиксировано.