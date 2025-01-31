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Лиля Воробьева
Несмотря на огромные утраты, русские силы продолжают медлительно двигаться вперед на фронте, сохраняя высокий уровень боевых действий. Герт Каю, начальник отдела оборонного развития Министерства обороны, сообщил, что на Курском направлении ситуация осталась стабильной, а участие северокорейских войск в боях не было зафиксировано, сообщает ERR.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Согласно информации Министерства обороны, армия России ежедневно совершает примерно 168 атак, поддерживая интенсивный темп боевых действий. Несмотря на распространение слухов, как в западных, так и в российских СМИ о возможных мирных переговорах, на фронте продолжаются тяжелые бои.
Министерство обороны выделило несколько ключевых событий на фронте:
За 2024 год российские войска оккупировали 3200 квадратных километров территории Украины, из которых около 10% приходится на Донецкую область. Темпы наступления россиян увеличились с августа 2023 г. и продолжаются и сейчас.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что армия РФ ползуче продвигается . Российские войска, несмотря на большие потери, продолжают медленное продвижение на фронте, поддерживая высокую интенсивность боевых действий. Начальник отдела оборонного развития Министерства обороны Герт Каю отмечает, что за последнюю неделю ситуация на Курском направлении осталась стабильной, а участие северокорейских военных в активных боевых действиях не зафиксировано.
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