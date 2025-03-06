Европа может "закрыть небо" над Украиной: что планируют союзники Киева

Европейские военно-воздушные силы, которые планируется создать из 120 истребителей, могут быть развернуты для защиты воздушного пространства Киева и Западной Украины от российских атак, не провоцируя дальнейшую эскалацию конфликта с Москвой. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на план, разработанный военными экспертами.

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Сторонники этой инициативы утверждают, что "Небесный щит" Европы обеспечит защиту неба отдельно от НАТО, чтобы остановить российские удары крылатыми ракетами и беспилотниками по украинским городам и объектам инфраструктуры. Это может стать частью так называемого "перемирия в небе", которое недавно предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно плану, это "перемирие" будет охватывать три работающих украинских атомных электростанций, а также города Одессу и Львов, но не предусматривает включение линии фронта или восточной части Украины. Учитывая это, как отмечает издание, такое решение может оказать значительно большее военное, политическое и социально-экономическое влияние, чем размещение 10 000 европейских сухопутных войск.

Среди сторонников этого проекта — бывший генерал ВВС США и бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе Филипп Бридлав, бывший британский генерал Ричард Ширрефф, а также экс-президент Польши Александр Квасьневский.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис добавил, что реализация "Небесного щита" станет важным элементом укрепления Европы, что эффективно обеспечит безопасность Украины.

Проект был разработан планировщиками Королевских военно-воздушных сил, ранее сотрудничавших с украинской армией. Однако европейские лидеры пока не изъявляют желания участвовать в патрулировании украинского неба во время войны.

Западные политики обеспокоены возможным риском конфликта между истребителями НАТО и российскими самолетами, что может привести к эскалации боевых действий, если один из самолетов будет сбит или атакован. В то же время сторонники инициативы уверяют, что риск для пилотов "Небесного щита" минимален, поскольку Россия не совершает полеты за пределы существующей линии фронта с начала 2022 года. Они подчеркивают, что расстояние между российскими и европейскими истребителями составит более 200 километров.

Портал "Комментарии" уже писал, что норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace намерена наладить производство ракет для своих систем ПВО NASAMS в Украине. Об этом в интервью для Euractiv сообщил президент компании Эйрик Ли.