С февраля 2022 г., когда Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, США и страны ЕС продолжают импорт российских энергоносителей и сырья на миллиарды евро, пишет Reuters.

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Импорт ЕС из России

После начала войны торговля между ЕС и Россией резко снизилась из-за санкций. По данным Евростата, с первого квартала 2022 года по первый квартал 2025 года импорт из России упал на 86% — до 8,74 млрд евро (10,1 млрд долларов), по сравнению с 30,58 млрд евро четыре года назад. В целом с января 2022 года ЕС импортировал российские товары на 297 млрд евро.

Несмотря на это, ЕС продолжает закупать нефть, газ, никель, удобрения, железо и сталь. Доля российской сырой нефти в европейском импорте упала с 28,7% в 2021 году до 2% в 2025 году, а природного газа — с 48% до 17%. Доля России в поставках черного металла сократилась до 7,7%, а удобрений осталась самой высокой – 25,6%.

Импорт Индии из России

В отличие от Европы, Индия наращивала торговлю с Москвой: с 8,25 млрд. долларов в 2021 году до 65,7 млрд. долларов в 2024 году. Основным фактором стала нефть – с 2,31 млрд долларов до 52,2 млрд долларов. Также выросли поставки угля (с 1,12 млрд до 3,5 млрд) и удобрений (с 483 млн до 1,67 млрд долларов).

Импорт США из России

Импорт США из России снизился до 2,5 млрд долларов в первой половине 2025 года по сравнению с 14,14 млрд долларов четыре года назад. С начала войны США импортировали российские товары на 24,5 млрд долларов. Наибольшие позиции – удобрения (1,27 млрд долларов в 2024 году), обогащенный уран и плутоний (624 млн долларов) и палладий (878 млн долларов).

Как уже писал портал "Комментарии", в сети активно обсуждают необычные конструкции, которые двумя кольцами окружают Москву. По данным аналитиков, эти башни предназначены для размещения элементов противовоздушной обороны, что свидетельствует об усилении Россией защиты стратегических объектов.